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早餐吃穀物很方便 但哪種最健康？

記者張聲肇/即時報導
專家說，最健康的穀物一定是纖維含量高，由整顆麥粒磨粉原料製成的「加強型」（fortified）高營養產品。Image by maroonedonisland from Pixabay
專家說，最健康的穀物一定是纖維含量高，由整顆麥粒磨粉原料製成的「加強型」（fortified）高營養產品。Image by maroonedonisland from Pixabay

早餐吃穀物（cereal）很方便 ，但哪種最健康？專家說，最健康的穀物一定是纖維含量高，由整顆麥粒磨粉原料製成的「加強型」（fortified）高營養產品。

大家可以放心的是，不一定要花很多錢才買得到營養高的健康麥片。事實上，許多昂貴的有機麥片反而不是營養的「加強」產品。營養師莫爾（Chris Mohr）說，加強型食品是指額外添加了營養成份，使得食品有如綜合維他命（multivitamin）。

莫爾說，即食穀物，特別對孩童是最佳營養源，「早餐穀物的主要好處就是添加維他命和礦物質，可攝取到通常吃不到的養份。」

經常吃早餐的人，通常攝入更多纖維素、維他命B群如葉酸、鈣質、鐵質、鎂和鋅。莫爾建議大家買包裝註明「全穀類」的產品，因為全麥粒製成的穀物，保留了整粒麥子，胚芽和麥麩都沒有去掉，如果去掉胚芽和麥麩，同時也去除了很多重要的維生素、礦物質、纖維，和可以防止細胞受損的植物營養素（phytonutrients）。

由於穀物是美國人攝取纖維的最大來源之一，莫爾建議大家購買時，也要注意纖維含量，最好每份含量要在三公克以上。

他說，早餐穀物裡的糖分，不少人擔心，但問題似乎不大，因為美國人從穀物攝入的糖分只佔總攝入量的7%，遠不如從加味飲料（24%）和甜點蛋糕（11%）吸收的多，連咖啡和茶都是比較大的糖分來源，穀物排名第五。

莫爾說，早餐除了麥片，還吃水果、牛奶和水煮蛋，補充蛋白質的吸收，那就完全符合「健康飲食指南」了。

咖啡 蛋白質 牛奶

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