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不用燒開水 杯麵大廠將推出微波就可吃的速食麵

編譯周靜芝 / 綜合報導
以後吃泡麵連開水都不用燒了，直接以微波爐加熱便可享用一碗熱騰騰的拉麵。取自Nissin Foods
以後吃泡麵連開水都不用燒了，直接以微波爐加熱便可享用一碗熱騰騰的拉麵。取自Nissin Foods

肚子餓的時候，燒個開水、來碗泡麵是最方便不過的了；好消息是，很快的連開水都不用燒了，直接就可享用一碗熱騰騰的拉麵。

日本食品業龍頭日清食品（Nissin Foods）26日宣布，將於2024年初推出新的速食麵紙杯設計，取代目前的聚苯乙烯（polystyrene，俗稱保麗龍）杯。該公司將推出一種新的紙杯設計，取代目前的聚苯乙烯杯，這將使杯麵首次可以直接用微波爐加熱。

日清食品美國公司總裁兼執行長普萊斯（Michael Price）在一份新聞稿中表示說，更新包裝和新紙杯標誌著杯麵的一個重要里程碑，也是日清履行環保承諾的關鍵一步。該公司表示，新包裝將用在所有口味的杯麵。

根據日清的新聞稿，杯麵新包裝將不含聚苯乙烯，完全不使用塑膠原料，改使用40%的再生纖維製成，並取消包覆在外的塑膠包裝，以100%再生紙製成套子。

日清食品表示，使用微波爐以2分15秒時間即可加熱速食麵，不再需要以沸水沖熟。

根據「今日美國」（USA Today）報導，聚苯乙烯容器放入微波爐，由於苯乙烯樹脂泡沫（Styrofoam）的存在，安全堪虞。這種被證實與癌症有關的化合物，以微波加熱時在高溫下可能會從容器中釋出；不過，如果某些聚苯乙烯容器獲得食品藥品管理局（FDA）的批准，則可安全地進行微波爐加熱。

據日清食品網站介紹，1966年，該公司創始人安藤百福在美國旅行時，發現美國人不用碗和筷子、而是用叉子與杯子吃麵，這讓日清的杯麵有機會在美國扎根。

1972年，日清食品開始推出「頂級拉麵」（Top Ramen）系列產品，這是第一款在美國生產、銷售的拉麵。

癌症 高溫 日本 FDA

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