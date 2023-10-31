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萬聖節想安心吃糖 避開傷牙5糖果

編譯俞仲慈／綜合報導
調查顯示，每個參加萬聖節「不給糖就搗蛋」活動的兒童平均會拿到三杯糖果，哪些糖果會傷害牙齒或口腔健康，值得家長留意。(Getty Images)
調查顯示，每個參加萬聖節「不給糖就搗蛋」活動的兒童平均會拿到三杯糖果，哪些糖果會傷害牙齒或口腔健康，值得家長留意。(Getty Images)

據福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，每年萬聖節全國約3500萬名兒童會去「不給糖就搗蛋」(trick-or-treating on Halloween)，研究顯示，每個孩子收集到的糖果含糖量有三杯之多，容易引起蛀牙。

加州比佛利山莊牙醫桑斯(Kevin Sands)直言，沒有任何糖果是對牙齒有益的，其中部分類型的糖果對口腔的破壞力更大，建議家長在萬聖節期間避開五種類型的糖果，避免造成對幼童上下顎和牙齒的破壞。

首先對於硬糖，桑斯警告：「硬糖不僅會造成牙齒碎裂或破裂的風險，而且因為留在口腔時間較長，容易導致蛀牙。」

調查顯示，每個參加萬聖節「不給糖就搗蛋」活動的兒童平均會拿到三杯糖果，哪些糖果會...
調查顯示，每個參加萬聖節「不給糖就搗蛋」活動的兒童平均會拿到三杯糖果，哪些糖果會傷害牙齒或口腔健康，值得家長留意。(Getty Images)

桑斯也警告，太妃糖和焦糖等黏性軟糖會卡在牙齒和齒縫之間，刷牙也很難清除，也易孳生細菌、引起蛀牙。

他說，酸性糖果口味誘人，但許多酸性糖果的酸鹼值(pH值)非常接近電池酸液，讓牙齒持續暴露在這種酸度，會破壞牙齒表面的琺瑯質，引發問題。

另外不含糖分的無糖糖果看似對牙齒是個好選擇，但因含檸檬酸，也會損傷牙齒琺瑯質。

桑斯建議改吃巧克力、糖果粉(Powdered candy)、聰明豆(Smarties)、優格葡萄乾、堅果、迷你包爆米花，以及無糖口香糖。

他說，「巧克力溶解很快，不太可能卡在牙齒或齒縫間。」他並推薦無糖口香糖：「可以刺激唾液分泌，促進牙齒健康，有助於中和酸性、同時清潔口腔。」

萬聖節 加州 比佛利山

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