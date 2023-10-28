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喜歡或討厭萬聖節經典「玉米糖」？一年一度再掀辯論

記者胡玉立／綜合報導
雖然被形容為「味同嚼蠟」，但每到萬聖節臨近，外型是白橙黃三色小三角錐的玉米糖就會成為流行文化的討論話題。(美聯社)
雖然被形容為「味同嚼蠟」，但每到萬聖節臨近，外型是白橙黃三色小三角錐的玉米糖就會成為流行文化的討論話題。(美聯社)

隨著萬聖節到來，到底喜歡或討厭萬聖節經典糖果玉米糖(Candy Corn)的大辯論又沸沸揚揚了，但不管消費者有多喜歡或多討厭玉米糖，玉米糖市場領導者、糖果公司Brach's每年秋季都要生產約3000萬磅玉米糖，足以繞地球五圈。

根據Circana消費者研究公司數據，去年玉米糖銷售額為8850萬元，其中Brach's就占7500萬元。玉米糖外型是白橙黃三色小三角錐，質地類似塑膠或蠟燭，含大量糖分；與頂級巧克力或其他流行糖果相比，玉米糖只占小眾市場，但其他糖果很少能像玉米糖那樣滲透到文化中。

「我是玉米糖鐵粉！這種糖誰能不愛？這種質地像蠟的三色糖，一年只吃到一次，每次吃都好有趣。」喜劇演員香儂‧費德勒 (Shannon Fiedler)在TikTok滔滔不絕地說：「客觀來說，玉米糖有點惡心，但這正是它的優點。」紐約亨廷頓的扎孔(Paul Zarcone)則說：「很多人討厭它，讓我更喜歡它！」

玉米糖在社群媒體形成種種迷因，激發了家居裝飾與時尚靈感，Vans曾推出一雙印有玉米糖的鞋子，Nike用它的顏色設計了一雙Dunk鞋款；歌手兼演員蜜雪兒‧威廉絲(Michelle Williams)去年還錄製了一首歌頌揚她對玉米糖的愛。

目前無法確定玉米糖何時發明，但Brach's自1920年開始生產玉米糖，它的成分主要是糖、玉米糖漿、糖果色素、鹽、明膠、蜂蜜等。

儘管很多人直指玉米糖「味如嚼蠟」，46歲的阿肯色州小石城市府發言人薩德勒(Aaron Sadler)卻說，吃玉米糖是一種「幸福的甜蜜滋味」。

萬聖節 阿肯色州 社群媒體

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