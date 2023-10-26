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設計機器人做沙拉 連鎖餐廳加快出菜省人工

編譯莊瑞萌／即時報導
休閒快餐店Sweetgreen。 (Business Wire)
休閒快餐店Sweetgreen。 (Business Wire)

休閒快餐店Sweetgreen設計機器人製作沙拉，該公司表示，使用機器人可節省大量人力，並且縮短餐點製作時間，出菜加快。其他連鎖業者也有意跟進。

今年5月，Sweetgreen正式啟用由專門機器人製作沙拉餐點的餐廳，機器人負責將羽衣甘藍、起司與其他食材放進輸送帶上的碗中，幾位員工則負責最後的調味工作，一份餐點就大功告成。Sweetgreen高層表示，這套系統可縮減製作一碗餐點的人力與時間超過一半以上。該公司還打算讓旗下所有新餐廳引進製作沙拉機器人與員工一起工作。

Sweetgreen目前規劃讓機器人系統成為未來開設餐廳的核心。機器人系統約佔餐廳地板面積10%，工作人員負責準備食材，其他人則分發機器人製作完成的餐點。根據該公司指出，一般平日午餐高峰期間，只需要一到兩個人在Sweetgreen機器人旁組合沙拉，往常則需要動員七到九個人，相較之下已大幅減少人力。而且機器人可以在不到5分鐘內製作完成一碗沙拉，人類員工則需要15分鐘才能完成一份訂單。

Sweetgreen表示，長期來看，採用機器人將可為公司帶來回報，包括讓餐廳聘用更少員工就能開門營業並降低員工流動率，而且由於約7成的客人都會客製化自己的沙拉食材，該系統還可避免搞錯訂單。

目前其他餐廳公司也正在實驗自家的自動化工作流程，例如速食餐廳「白色城堡」(White Castle)在本月擴大測試「Flippy」機器人，該機器人可以從事炸薯條、洋蔥和其他食物等工作，而Chipotle Mexican Grill則在測試一套自動化系統，將食材分配到碗和沙拉中，以加快供餐速度。

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