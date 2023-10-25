五大連鎖速食店培根漢堡比一比

培根漢堡。示意圖。Photo by Erik Odiin on Unsplash

網路生活雜誌UPROXX美食專欄作者里維拉(Dane Rivera)認為 ，培根漢堡是速食業最偉大的發明，應該不少人頗有同感。其實培根加漢堡，對心臟和血管是重大威脅，但就是有人管不住那張嘴。所以既然要冒著生命危險，那不如就挑個最好吃的吧。

里維拉針對十家全國連鎖速食業者的培根漢堡進行試吃評比，以下是大家最熟悉五家的排名（由後往前倒數）：

9. 漢堡王 之培根王 (Bacon King)

培根煙燻味十足，還稍帶點甜味，和番茄醬及美乃滋交相輝映；可惜漢堡肉排又乾又焦，幾乎難以下嚥。一向標榜火焰直烤的漢堡王，這次烤過頭了。

里維拉抱怨近來漢堡王的品管鬆散，已經打擊到品牌聲譽。而且菜單上新品愈來愈多，卻忽略了最基本的產品，那就是漢堡。

8. Jack in the Box之終極培根起司堡(Bacon Ultimate Cheeseburger)

口味非常「有趣」，略帶點酸甜，還混合著泥土氣息，唯獨就是缺少了肉味。漢堡排調味不足，培根則太薄，吃不出味道。再加上美國和瑞士兩種起司，番茄醬、芥末醬和美乃滋等配料，反而喧賓奪主。里維拉強調，就餐飲而言，「有趣」不見得是件好事。

7. 卡樂星（Carl's Jr.）之雙重西部培根起司堡(Double Western Bacon Cheeseburger)

味道不錯，牛肉漢堡排焦香味十足，炸過的洋蔥提供了額外鹹味和酥脆口感；培根煎得夠脆，卻因為肉片太薄，以致被過多過稀的烤肉醬淹沒，吃得出口感，卻嚐不出味道。剩最後幾口時，甚至連麵包都因為吸收過多的烤肉汁而變得糊糊爛爛。

6. 麥當勞 之培根起司四盎司漢堡(Bacon Quarter Pounder with Cheese)

漢堡本身令人驚喜，簡單、直接、層次分明。漢堡排鹹香有味，新鮮洋蔥爽脆中帶有一絲甜意，與醃黃瓜相得益彰。但顯然培根不是本項產品的重點，不是不好吃，而是太少太薄。雖名為培根漢堡，但完全無法滿足培根老饕的味蕾和慾望。

1. 溫蒂之培根堡(Baconator)

肉排肥美多汁，培根香脆可口，近乎完美的平衡搭配。一口咬下，可以同時品嘗到牛肉的鹹香，和煙燻豬肉的炭火氣息與甜味。里維拉稱讚溫蒂漢堡真正做出了以培根為主角的漢堡，足堪速食界引為標竿。他還建議，如果能再加上一片阿夏戈起司(Asiago cheese)，為培根漢堡添加一些堅果和奶油香氣，就幾乎臻至完美了。