罐頭吃得安心 開罐前別忘這個小動作

罐頭食品是多數家庭中的必備品，可以保存數月甚至數年之久，更是製作美味佳餚的簡便方式。Getty Images

罐頭食品是多數家庭中的必備品，不僅因為可以保存數月甚至數年之久，也是將優質、即食的蔬菜 、水果、魚肉類製作成美味佳餚的簡便方式。據美食網站Mashed報導，食用罐頭雖然簡單，但許多人在使用時可能會犯一個關鍵、有潛在危險的錯誤：在打開罐頭前，沒有清洗罐頭的蓋子。

Mashed指出，這點非常重要，因為罐頭從工廠生產到超市貨架，再到消費者家中，要經歷一段漫長的過程，期間不可能不沾一點灰塵。雖然罐頭內的食物受到了保護，但罐頭頂部可能會接觸到各種泥土、灰塵、污垢和其他不衛生的物質，留下有害微生物與細菌。罐頭開啟後，這些細菌和微生物便會進入食物裡，帶來疾病。

食用罐頭雖然簡單，但許多人在打開罐頭前，可能沒有清洗罐頭的蓋子。Getty Images

還好清潔罐頭蓋子非常簡單。Mashed表示，只需用乾淨的餐巾紙、毛巾或消毒濕巾擦拭罐蓋，幾秒鐘後，便大功告成。如果罐子上有明顯的污垢或污漬，可以用溫和的肥皂水再清洗一次。

Mashed報導，對於暴露在有害物質中的罐頭，例如水患或其他自然災害發生時，上述建議同樣適用。對於家中存放的這些罐頭，應完全撕掉標籤，然後用肥皂水清潔並沖洗乾淨，然後用一杯漂白劑混合5加侖水的消毒液擦拭罐頭。

擦拭罐頭頂部對罐頭食品安全的重要，遠遠超過許多其他常見建議，例如不要把打開的罐頭存放在冰箱裡。這只是許多常見的罐頭食品錯誤觀念之一，其中還包括有凹陷的罐頭都要扔掉等觀念；事實上，只有那些大到能塞進手指的凹痕才需要扔掉。

Mashed指出，記住這個簡單的擦拭竅門，就能確保所有罐頭安全又方便，可以放心大啖各種罐頭食品了。