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比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

編譯周靜芝 / 綜合報導
億萬富豪比爾·蓋茲崇尚簡單的飲食，還是健怡可樂的鐵粉。Getty Images
億萬富豪比爾·蓋茲崇尚簡單的飲食，還是健怡可樂的鐵粉。Getty Images

億萬富翁都偏好米其林大餐嗎？其實不然，根據財經新聞網站Benziga的報導，他們各有古怪的飲食偏好，而微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）更是其中佼佼者。儘管擁有揮霍不盡的財富，蓋茲卻崇尚簡單的飲食，尤其是午餐以愛吃起士漢堡而聞名。

蓋茲基金會常務董事喬·塞瑞爾（Joe Cerrell）在接受「每日電訊報」採訪時透露，如果和蓋茲共進午餐，就得有心理準備要吃漢堡，總有人會被派去取麥當勞外送的袋子。塞瑞爾說，蓋茲還是健怡可樂的鐵粉，他出差時，旅館房間經常備有這款可樂。

蓋茲曾經統計過，他每年喝下的健怡可樂會造成35磅重的「鋁垃圾」。他在部落格GatesNotes一篇2014年的貼文中寫道，一到辦公室，他通常會打開一罐健怡可樂；一天下來，可能要喝上三、四罐。

這位億萬富翁對碳酸飲料的熱愛甚至超過了最負盛名的餐廳美食。

蓋茲包下巴塞隆納米其林星級餐廳ABaC，卻一口未碰該餐廳的美味佳餚。取自ABaC...
蓋茲包下巴塞隆納米其林星級餐廳ABaC，卻一口未碰該餐廳的美味佳餚。取自ABaC網站

西班牙米其林星級名廚喬迪·克魯茲（Jordi Cruz）日前回憶了他與蓋茲一次不尋常的邂逅。這位億萬富翁意外造訪了克魯茲在巴塞隆納屢獲殊榮的餐廳ABaC，卻讓所有人對他的選擇感到困惑不已。

克魯茲是在2月8日接受電視節目Planeta Calleja採訪時，提起了這段奇特的經歷。

克魯茲表示，蓋茲在日前來到餐廳，身邊伴隨25名保鏢和隨從；蓋茲包下整間餐廳，只為他一人服務。克魯茲說，他們為蓋茲和他的團隊準備了最好、最豐盛的料理，但「你知道比爾做了什麼嗎？」他點了一杯健怡可樂，然後離開、返回他的專機。

據克魯茲說，蓋茲包下餐廳整整兩天，當他的隨行人員享受著 ABaC的美食時，蓋茲卻只點了最簡單的健怡可樂。該餐廳價值313美元的套餐中有許多奢華美饌，例如榛果奶油佐麵包片與魚子醬、火烤豚鼠肉配玉米、鵝肝、芝麻和黑鼴鼠醬，還有一道甜點名為「棒棒糖球」，裡面有草莓刨冰（kakigōri）、牛奶巧克力和零陵香豆（tonka beans）。

克魯茲在節目中被問及蓋茲是否品嘗了這些美食時，他的回答是「沒有」。

不管蓋茲放棄在星級餐廳ABaC享用米其林大餐的理由是什麼，但克魯茲對此顯然有一套自己的看法。他說，有些有錢人對一切都司空見慣，對事物的珍惜感也降低了。

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