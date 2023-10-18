美味永續食材 韓裔名廚推廣昆蟲入菜

紐約韓裔名廚喬瑟夫·尹（Joseph Yoon）希望改變人們對昆蟲的看法，讓更多人可以吃到「美味、營養豐富以及可永續發展」的昆蟲食品。Getty Images

隨著環保意識與健康需求，從2017年芬蘭推出世界上第一個「昆蟲麵包」以來，越來越多國家與企業投入開發昆蟲食品；2019年，CNN曾報導指出，下一個可以餵飽人類又能救地球的食物也許是昆蟲。根據日前CNN的報導，紐約韓裔 名廚喬瑟夫·尹（Joseph Yoon）在四年前開始為某一藝術計畫製作昆蟲料理，如今他希望改變人們對昆蟲的看法，讓更多人可以吃到「美味、營養豐富以及可永續發展」的昆蟲食品。

喬瑟夫·尹表示，他對昆蟲非常感興趣，是推廣食用昆蟲組織「布魯克林 蟲子」（暫譯，Brooklyn Bugs）的執行董事。他說，昆蟲如此多樣、種類如此之多，我們的生態系統和生物多樣性都要仰賴昆蟲，這簡直令人著迷。

喬瑟夫·尹指出，世界上有2100多種可食用的昆蟲，它們的口味各不相同，有堅果味、柑橘味、起士味和椰子味等。他說，他想做的就是向人們展示這些有如聚寶盆般的美妙風味、口感和如何製作昆蟲料理。

聯合國 糧食及農業組織（FAO）稱，蟋蟀生產相同數量的蛋白質 所需的飼料僅是牛的六分之一、羊的四分之一，比豬和肉雞也少一半。如果西方世界對昆蟲的觀感能從「啊」（ew）的極度厭惡轉為「嗯」（yum）好吃，那麼富含蛋白質的昆蟲食物就能提供一個可永續發展的解決方案。

為了減少人們的飲食習慣對環境造成的影響，喬瑟夫·尹希望在全世界、尤其是他所居住的美國，能「正常」看待昆蟲食物；但是，即使是那些願意嘗試的人，如何將昆蟲融入他們的飲食中也不是一件容易的事。

喬瑟夫·尹說，每當有人問他該如何將蟋蟀或昆蟲融入他們的飲食時，他最常用的方式之一就是在喜愛的食物中加入蟋蟀或昆蟲。他說，不必想用一種新食材做一道新菜，但如果像他一樣喜歡炒飯的話，就可以在炒飯中加入蟋蟀。喬瑟夫·尹喜歡在起士通心粉裡加入蟋蟀，他的方法是在起士醬中加入蟋蟀粉。