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這個日本綜合香料 讓食物變得更可口

記者張聲肇/即時報導
烤雞翅上撒些七味粉。記者陳睿中／攝影
烤雞翅上撒些七味粉。記者陳睿中／攝影

和全球各地的日本餐廳一樣，喬治亞州諾克若斯（Norcross）市的Yoko壽司餐廳的每張桌子上都放了一瓶紅嘟嘟的「七味粉」（shichimi togarashi）。這個日本綜合香料，是讓食物吃起來更加可口的提味聖品，讓你舌尖微辣、感覺堅果風味，像是「被電到」，特別有滋味。

原名「七味唐辛子」的綜合香料，顧名思義，含有辣椒、陳皮、黑芝麻和白芝麻、紫蘇、 芥子、 青海苔和生薑等七種香料，或依各家廠牌或獨家秘方，調整其中一兩樣，例如換成日本山椒，目的是「提味」，不是「取代」食物的味道。既然是讓食物「橫生滋味」的好料，家裡大可放個一兩瓶。

有些配方把某一成分換成罌粟子、大麻子或柚子皮，總是要讓食客「遍嘗各味」，舌頭每一翻捲就有新的味道出來。

Yoko壽司餐廳的主廚中村（Tomonori Nakamura）喜歡在每串燒烤剛完成的時候撒上一點七味粉，但他告訴客人，要加在任何食物都可以。烏龍麵更非撒不可，難怪在這家餐廳裡，七味粉和鹽、胡椒以及醬油瓶並陳，任客人隨個人口味揮灑。

麥克任尼（Rie McClenny）的烹飪處女作「日式烹調法」（Make It Japanese）這個月將上市。她說，不論湯麵、煮蛋料理或豬肉味噌湯，最後一定要加點七味粉，讓食物辣得有層次感，芝麻和陳皮香撲鼻，以日本山椒的溫潤感收尾。

麥克任尼初遇七味粉並不是在日本餐廳，而是在曼哈頓小義大利區北邊（NoLIta）餐廳實習時，領教到它的妙處。當時的師傅把七味粉撒在融化了的奶油裡，然後塗在烤雞翅上，這一招讓食客驚艷，「也讓我大開眼界。」

雖然七味粉是日本料理臨尾必加的「最後提味粉」，它的多元風味大可擴用到其他餐點上。廚師劉本丹（Brendan Liew譯音）在他「東京不夜城」（Tokyo Up Late）書中說，七味粉是日本的萬用香料。他大膽使用七味粉，連剛出爐的巧克力餅乾，甚至要拌麵的橄欖油也撒上一點。

日本 義大利 喬治亞州

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