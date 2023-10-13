延長草莓保鮮期 華人醫生有妙招

草莓。Image by kanematsutei from Pixabay

草莓總是很快就變質，即使裝在密封的冷藏容器中，大部分的草莓只能放一到三天。薇薇安．陳醫師(Dr. Vivian Chen，音譯)在Instagram帳號@plateful.health上分享一段影片，介紹讓草莓保持乾淨並預防其腐壞的妙方。

只需要清水、醋、餐巾紙，就能輕鬆維持草莓的新鮮度。

首先在碗中裝入清水與醋，陳醫師通常使用醋與水一比五的比例，但她指出，一項研究使用一比三的比例也有正面效果。

再來將草莓浸泡在碗中至少兩分鐘，但不要超過五分鐘，接著沖洗草莓後放在餐巾紙上晾乾，陳醫師建議切掉草莓撞傷的部分，挑出濕軟的草莓，先吃掉受損的莓果。

切掉草莓的莖後，在一個容器中鋪上未漂白的餐巾紙，將洗過的草莓放入其中，接著在草莓頂端另外再鋪上一層餐巾紙，吸收額外的水分。

陳醫師表示：「記得在那一周擦拭容器內所有凝結的水珠，如果紙巾濕了就更換新的紙巾」，用這一方法保存草莓，至少能保鮮一周，而且隨時都有乾淨且切好的草莓可以享用。

網友贊同陳醫師的妙招，許多人也樂於分享他們的保存方法，一名網友留言：「將草莓存放在玻璃容器中可以保存得更久，我用的是夸脫大小的Mason玻璃罐。」

另一名網友也採用陳醫師的保存方法，但把草莓裝進容器中時，他會在每層草莓中間再鋪上餐巾紙，雖然會用掉更多紙巾，但可以讓草莓保持乾燥與新鮮至少兩周的時間。

一名網友得知陳醫師的妙招後迫不及待想嘗試，「這太聰明了！謝謝分享我一定會試試看！」