進餐先吃青菜、飯麵最後吃 有助改善血糖增加飽足感

研究顯示，在一餐的開始時先吃富含纖維的蔬菜、蛋白質或脂肪，最後吃米飯、麵包或麵食等精製碳水化合物，可以改善血糖水平，促進飽足感。美聯社

科學家發現，影響個人健康和新陳代謝的不僅僅是每天吃的食物種類，還有進食的順序。

越來越多的研究發現，在一餐的開始時先吃富含纖維的蔬菜 、蛋白質 或脂肪，最後吃米飯、麵包或麵食等精製碳水化合物，可以改善血糖 水平，刺激身體分泌更多的荷爾蒙，促進飽足感。一些初步的研究顯示，這樣甚至有助於減肥。

這種方式被稱為「進食順序」（food order）或「用餐順序」（meal sequencing），與一般人的吃飯習慣背道而馳。研究建議，最好在一餐結束前再吃些麵包或洋芋片，而不是在一開始就先吃這些高碳水化合物、低纖維的食物。

近期這些關於「進食順序」的研究雖然規模不大，卻頗為嚴謹。研究人員發現，一開始吃蛋白質、脂肪或富含纖維的蔬菜，而不是會讓血糖迅速飆升的高升糖指數的碳水化合物，可以減緩消化過程；它能降低食物離開胃部進入小腸的速度，這一過程被稱為「胃排空」（gastric emptying），可延長飽足感。

研究也指出，先吃蔬菜能使身體分泌更多的GLP-1，這是一種飽足感激素，人體的腸道在進餐時會分泌這種激素。一些研究顯示，這種進食方式還有助於防止餐後血糖水平持續大幅升高。

研究人員表示，每餐以蔬菜或蛋白質拉開序幕，對改善2型糖尿病 或糖尿病前期患者的血糖控制大有裨益。

義大利 比薩大學研究營養與糖尿病的助理教授特里柯（Domenico Tricò）表示，這類研究並非要求人們禁食、不吃飯或避免食用特定食物，只是建議在餐時先吃低血糖食物，最後再吃其他食物。