秋季當令時蔬 新鮮好吃又便宜

金線瓜。Image by Hans from Pixabay

秋天是收穫的季節，多種蔬菜 和水果正當時令，新鮮又可口，而且價格便宜。根據網路雜誌「鄉村生活」(Country Living)，北美地區秋季盛產的蔬果多達25種以上，以下介紹十種大家可能較不悉的蔬菜，下次去市場的時候不妨留意一下，買回來嘗鮮。

筍瓜(Buttercup Squash)並不多見，但值得仔細留意一下，因其果肉質地綿密，帶有奶油般甜味，適合烘焙、拌成薯泥或做成義大利 麵醬。購買時挑選外表平整堅實，放在乾燥陰涼處所可保存長達數月。

胡桃南瓜(Butternut Squash)是典型的冬季瓜類，目前正是盛產季節。吃法可甜可鹹，加入濃湯或燉肉中烹煮，或取代南瓜做成派都很合適。「鄉村生活」建議切成薄片，淋上楓糖漿，放入烤箱，別有滋味。購買時挑選手感沉甸，外表無碰撞瘀痕，置於室溫乾燥涼爽地點，可存放3至6個月。

橡果南瓜(Acorn Squash)外觀嬌小、質地柔軟，風味絕佳。整顆烘烤、切片煎烤，或連皮蒸煮都不錯。果皮堅硬者較佳，至於涼爽乾燥處所，可保存一至兩個月。

金線 瓜(Spaghetti Squash)外型略呈長方形，果肉可掰成麵條狀，因此得名。可燉湯，或者直接取代麵條當主食。挑選質地堅實，外表無缺口的熟瓜，放置在通風陰涼處所，可保存一個月左右。

抱子甘藍(Brussels Sprouts)經過霜降，口味更甜，因此最好從產地直購；清蒸快炒皆宜。用塑膠袋包好冷藏，可薄存三至五周。

羽衣甘藍(Kale) 有些品種菜葉質地較粗，因此很多人不愛吃。其實有些品種非常柔嫩，例如紅色俄國佬(Red Russian)或西伯利亞矮人(Dwarf Siberian)，甚至可以直接涼拌做成沙拉。用塑膠袋包裝，並穿孔透氣，可保存達數周。

蕪菁(Turnips)其實令人意外地甘甜，有些新品種甚至可以直接生吃。選購時注意外觀平滑無瑕疵，洗淨後不用裝袋直接放在冰箱，可保存四到五個月。

甜菜(Beets)烤過以後更甜，即使放冷了一樣可口。切除蒂頭後冷藏，可以延長保存期限達數周。

歐防風(Parsnips)在歐洲極為常見，外觀就像是白色的胡蘿蔔，經歷霜降以後味道會更甜，可取代胡蘿蔔入菜，變換一下口味。去頭後洗淨，放入冰箱冷藏，可保存約一個月。

芝麻菜(Arugula)教室和涼爽的氣候，所以秋季盛產，但是你也可以在家自己種植，不用一個月就可長成。略帶辛辣的口感，適合做沙拉，或是和其他蔬菜拌炒，也可以加入披薩或義大利麵中。