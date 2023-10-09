用四食材 腸胃科醫生自製纖維滿滿的早餐飲品

早餐喝杯果昔可讓孩子攝取更多新鮮水果和蔬菜。Getty Images

想要擁有健康的腸道，早餐吃些什麼很重要，因為它能讓我們的一天有個好的開始。健康飲食網站EatingWell報導，胃腸病學家、食譜 作者威爾·布希維奇（Will Bulsiewicz）近日在社群媒體 分享了他與家人最喜愛共進的一種滿滿纖維質的早餐。

布希維奇在Instagram上一篇新發表的貼文中指出，他們全家都喜歡不用傷腦筋、快速的選擇，而他的這套簡單的日常早餐，可以滿足所有人的需求。

胃腸病學家、食譜作者威爾·布希維奇在社群媒體分享了他與家人最喜愛共進滿滿纖維質的早餐。圖擷自YouTube影片@Forks Over Knives

布希維奇說，如果網友聯想到果昔（smoothie），那就對了。他說，他和妻子每天都會打果昔來喝；只需把四種主要食材——新鮮或冷凍藍莓、香蕉、豆漿和綠花椰菜的嫩芽放入攪拌機，攪拌至可順滑入口即可。

布希維奇表示，這就是每個人早餐所需要的一切了，或許也可以加些亞麻籽或大麻 籽，讓營養更豐富，或是再加些核桃 ，補充更多健康的脂肪。

這些額外的配方，將有助於讓人整個早晨都保持精力充沛、營養充足。布希維奇說，根據自己的口味和營養目標製作果昔十分關鍵；這樣一來，家裡的每個人都會愛上它。

布希維奇在分享的影片文字中強調，果昔是讓孩子攝取更多新鮮水果、蔬菜 的最棒的方法，他們全家都喜歡在一天的開始之前，在早餐桌上「乾一杯」，享受這款超級早餐。