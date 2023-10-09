用四食材 腸胃科醫生自製纖維滿滿的早餐飲品
想要擁有健康的腸道，早餐吃些什麼很重要，因為它能讓我們的一天有個好的開始。健康飲食網站EatingWell報導，胃腸病學家、食譜作者威爾·布希維奇（Will Bulsiewicz）近日在社群媒體分享了他與家人最喜愛共進的一種滿滿纖維質的早餐。
布希維奇在Instagram上一篇新發表的貼文中指出，他們全家都喜歡不用傷腦筋、快速的選擇，而他的這套簡單的日常早餐，可以滿足所有人的需求。
布希維奇說，如果網友聯想到果昔（smoothie），那就對了。他說，他和妻子每天都會打果昔來喝；只需把四種主要食材——新鮮或冷凍藍莓、香蕉、豆漿和綠花椰菜的嫩芽放入攪拌機，攪拌至可順滑入口即可。
布希維奇表示，這就是每個人早餐所需要的一切了，或許也可以加些亞麻籽或大麻籽，讓營養更豐富，或是再加些核桃，補充更多健康的脂肪。
這些額外的配方，將有助於讓人整個早晨都保持精力充沛、營養充足。布希維奇說，根據自己的口味和營養目標製作果昔十分關鍵；這樣一來，家裡的每個人都會愛上它。
布希維奇在分享的影片文字中強調，果昔是讓孩子攝取更多新鮮水果、蔬菜的最棒的方法，他們全家都喜歡在一天的開始之前，在早餐桌上「乾一杯」，享受這款超級早餐。
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