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魚油丸有油耗味？ 不新鮮沒效力

記者張聲肇/即時報導
魚油丸。Image by Monika from Pixabay
魚油丸。Image by Monika from Pixabay

號稱有利心臟健康的魚油丸最近迭受批評，因為越來越多研究報告指出，很多種品牌的魚油丸，沒有任何臨床試驗的資料可以證明有效。更不妙的是，很多人買到的，一開瓶就聞到油耗味、甚至腐臭味。

數份研究報告指出，市面上出售的魚油丸，經測試都已氧化，到消費者手中已經變味，效果可想而知。

「飲食補充品」期刊（Journal of Dietary Supplements）上發表的研究報告，分析2014年到2020年從市面購得的72種奧米加-3脂肪酸補充劑。魚油就是奧米加-3的最佳食物來源。研究人員發現，有加味的34種樣品當中，68%或23種，以及38種沒加味的樣本中的13%（5種），總氧化量（total oxidation value）超過全球奧米加-3廠商組織的高標，亦即已經氧化而氣味腐臭。

報告作者、喬治華盛頓大學醫學與健康科學院韌性與福祉中心副主任弗瑞姆（Leigh Frame）說，買到這種已氧化也走味的魚油丸，「最佳情況是，大不了沒效，達不到抗氧化的好處，要提防的是，可能增加發炎的風險。而發炎對身體可不妙，心臟病、2型糖尿病甚至癌症，都與發炎有關。」

另一研究報告，根據觀察52名女性研究對象30天的結果，發現服用有油耗味油魚丸的一組，血壓和膽固醇都沒甚麼變化，服用未氧化魚油丸那一組，血壓和總膽固醇含量都降低了。

營養師其特麗（Gina Keatley）認為，氧化或變味了的魚油丸不但沒有健康效益，還可能造成消化不良、打嗝、腸胃不舒服或腹瀉，「吃多了，還可能導致細胞受損與發炎。」

血壓 心臟病 醫學

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