我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫遭罷免 學者：下屆議長燙手 恐衝擊共和黨選情

民權委員會報告：紐約仇亞犯罪 事實比數據糟

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

編譯陳韻涵／即時報導
平價連鎖超市阿爾迪的冷凍食品，連員工也愛買。(Getty Images)
平價連鎖超市阿爾迪的冷凍食品，連員工也愛買。(Getty Images)

平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)員工推薦店內五種冷凍食品，供消費者作為選購參考。

萊斯基(Matthew Lesky)在阿爾迪工作四年，他總是會在店內選購一些好吃又方便的冷凍食品。

1. 萊斯基發現，阿爾迪的冷凍水果價格約是其他商店看到的50%，最近他買到一袋3.40元的Season's Choice冷凍草莓，可用來製作他愛喝的奶昔。

2. Season's Choice冷凍花椰菜粒是傳統白飯的低碳水化合物替代品，可選原味或以大蒜和香草調味的口味。你可以自行把花椰菜粒變得更豐富，或搭配其他食物作為配菜。

3. 冷凍蝦仁和酪梨卷乍聽之下很怪，但若妥善準備，加熱即食的Fusia Asian Inspirations味道不錯，該品牌還有出加州卷。食用方法很簡單，只要把卷微波20秒，讓飯變軟就能吃了。

壽司老饕不愛外賣，但這種冷凍食品可以當作簡單的晚餐。

4. 若常在阿爾迪購物，可能知道網上有名的「紅袋雞」（Red Bag Chicken）就是Kirkwood冷凍雞胸肉片。萊斯基認為，這種熟雞胸肉片吃起來很像著名速食店「福來雞」（Chick-fil-A）的餐點。

Kirkwood雞胸肉在阿爾迪常常售罄，雖然比普通雞肉餅貴一點，但萊斯基認為每袋8元物有所值。

5. 早餐如果常常沒時間吃，不妨試試Breakfast Best的早餐香腸碗（Sausage and Gravy Bowl）。

萊斯基如果值早班，很常吃這種早餐，只要微波幾分鐘便能享受美味早點，還能另外加蛋、更多的香腸或喜歡的香料，讓早餐更美味。

加州

上一則

居民壽命多十年 美國唯一藍區的秘訣是什麼？

延伸閱讀

糧食券審批慢 紐約市議會施壓市府加速

糧食券審批慢 紐約市議會施壓市府加速
告別濕腋異味…微波熱能止汗術 免開刀不留疤痕

告別濕腋異味…微波熱能止汗術 免開刀不留疤痕
萊斯大學中場表演…嘲諷學區總監 足球賽意外爆熱點

萊斯大學中場表演…嘲諷學區總監 足球賽意外爆熱點
Aldi首次推出購物網站 品項包括雜貨和日用品

Aldi首次推出購物網站 品項包括雜貨和日用品

熱門新聞

圖擷自TikTok

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

2023-09-27 17:06
好市多(Costco)。美聯社

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

2023-10-02 12:45
蘋果無線耳機AirPods。路透

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

2023-09-29 11:55
講究吃的人之間有個爭論不休的話題：完美炒蛋要加水，還是牛奶。(Getty Images)

完美炒蛋要加水？或牛奶？

2023-09-29 10:02
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

2023-09-25 12:20
SneakErasers鞋底和運動鞋清潔綿很容易放置在背包或車內，必要時便可快速使用。取自Amazon

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

2023-10-02 09:36

超人氣

更多 >
手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛

手機不再沒電 這款行動電源7.5萬人愛
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事
比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船

比養老院便宜 澳洲退休夫妻郵輪環遊世界2年未下過船
蔬果當中 誰是降血壓王？

蔬果當中 誰是降血壓王？