平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價連鎖超市阿爾迪的冷凍食品，連員工也愛買。(Getty Images)

平價連鎖超市阿爾迪(Aldi)員工推薦店內五種冷凍食品，供消費者作為選購參考。

萊斯基(Matthew Lesky)在阿爾迪工作四年，他總是會在店內選購一些好吃又方便的冷凍食品。

1. 萊斯基發現，阿爾迪的冷凍水果價格約是其他商店看到的50%，最近他買到一袋3.40元的Season's Choice冷凍草莓，可用來製作他愛喝的奶昔。

2. Season's Choice冷凍花椰菜粒是傳統白飯的低碳水化合物替代品，可選原味或以大蒜和香草調味的口味。你可以自行把花椰菜粒變得更豐富，或搭配其他食物作為配菜。

3. 冷凍蝦仁和酪梨卷乍聽之下很怪，但若妥善準備，加熱即食的Fusia Asian Inspirations味道不錯，該品牌還有出加州 卷。食用方法很簡單，只要把卷微波20秒，讓飯變軟就能吃了。

壽司老饕不愛外賣，但這種冷凍食品可以當作簡單的晚餐。

4. 若常在阿爾迪購物，可能知道網上有名的「紅袋雞」（Red Bag Chicken）就是Kirkwood冷凍雞胸肉片。萊斯基認為，這種熟雞胸肉片吃起來很像著名速食店「福來雞」（Chick-fil-A）的餐點。

Kirkwood雞胸肉在阿爾迪常常售罄，雖然比普通雞肉餅貴一點，但萊斯基認為每袋8元物有所值。

5. 早餐如果常常沒時間吃，不妨試試Breakfast Best的早餐香腸碗（Sausage and Gravy Bowl）。

萊斯基如果值早班，很常吃這種早餐，只要微波幾分鐘便能享受美味早點，還能另外加蛋、更多的香腸或喜歡的香料，讓早餐更美味。