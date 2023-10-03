蔬果當中 誰是降血壓王？

專家認為，藍莓是水果當中的降血壓王，因為它是纖維和抗氧化成分的最佳來源。(Getty Images)

蔬果有助降血壓，水果所含纖維、鉀和抗氧化成分，經研究證實，對血壓有正面作用。要降血壓，哪個水果最棒？

專家認為，藍莓是水果當中的降血壓王，因為它是纖維和抗氧化成分的最佳來源。

2021年「高血壓 」（Hypertension）網站刊載的研究指出，900名每天吃1.6份（比1.5杯稍多）藍莓的研究對象，收縮壓平均下降4.1 mm Hg。另一篇研究報告說，收縮壓低5 mm Hg就足以降低10%心臟病 或中風 的風險，因此，光是每天吃藍莓就能把血壓降低4.1 mm Hg的話，表示那是很厲害的降血壓水果。何況，藍莓也是纖維的一大來源。

根據農業部的資料，一杯藍莓約有4公克纖維，比香蕉、蘋果、葡萄等都多。降血壓飲食（DASH diet ）法主張多攝入纖維。2020年「營養」期刊說，實踐這個學說的人，通常每天攝取至少30公克的纖維。

研究人員推測，纖維對血壓有功，是因為纖維有利腸道菌群，而腸道菌群有利整體健康。2022年國家衛生研究院「當今高血壓報告」（Current Hypertension Reports）指出，腸道益生菌幫助我們分解食物裡面的纖維，產生短鍊脂肪酸，而短鍊脂肪酸能降低血壓。

黃酮類化合物（flavonoids，又譯類黃酮）是水果、蔬菜、巧克力、茶、紅酒等所含的天然化合物，根據「分子營養與食物研究」期刊報導，這種抗氧化成分攝取多的人，心臟病的風險較低。

花青素（anthocyanin）是類黃酮的一種，藍莓之所以呈現藍色，就是花青素的顏色作用。花青素會促進身體產生一氧化二氮（氧化亞氮，俗稱笑氣），笑氣能放鬆血管，並維持血管的彈性。多吃藍莓，血液更流暢，血壓會降低，原因在此。

2019年「美國臨床營養期刊」有篇研究報告說，每天吃一杯藍莓的人，血管會更寬鬆有彈性，血流也更順暢。