麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞 日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧；目前尚不清楚，這決定是否會影響美國以外的地區。

根據麥當勞發給美聯社的電子郵件，此決定的目的，是為了維持顧客和連鎖店員工待遇的一致性，無論是內用、外送、還是得來速。

麥當勞並沒有具體說明，是否有其他財務或衛生等因素，影響該公司做出取消自助飲料吧的決定。麥當勞顧客多年來，一直都是自用飲料吧機器來裝飲料或續杯，不用返回收銀台找員工服務。

目前已有一些麥當勞，改將飲料吧機器移到收銀台之後；根據伊利諾州 紀事報(The State Journal-Register)報導，伊利諾州已經有幾個麥當勞開始逐步淘汰自助飲料吧。

近年來，分析師也指出消費者的行為，在新冠肺炎疫情之後出現了變化，包括速食連鎖店的數位和線上銷售的上升；不少連鎖店因此開始考慮，要增加得來速服務或加強與送餐app的合作，像是墨西哥 速食店Chipotle擴大自家Carside 取貨點，以及披薩連鎖業者達美樂(Domino's)考慮與Uber Eats合作。

麥當勞的數位銷售，包括來自自家的app、外送和點餐機(kiosk)等，在2023年第二季度占了全系統銷售量的近40%。根據麥當勞7月財報，2023年第二季收入成長了14%，達到65億元，淨利幾乎翻了一倍達到23億元，遠超過分析師的預期。