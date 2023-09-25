我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

付不了所有帳單？理財專家建議先付這4種

聖嬰影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪將增加

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

編譯尤寶琪／即時報導
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社
麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧。美聯社

麥當勞日前向美聯社證實，計畫要在2032年前取消美國境內餐廳的自助飲料吧；目前尚不清楚，這決定是否會影響美國以外的地區。

根據麥當勞發給美聯社的電子郵件，此決定的目的，是為了維持顧客和連鎖店員工待遇的一致性，無論是內用、外送、還是得來速。

麥當勞並沒有具體說明，是否有其他財務或衛生等因素，影響該公司做出取消自助飲料吧的決定。麥當勞顧客多年來，一直都是自用飲料吧機器來裝飲料或續杯，不用返回收銀台找員工服務。

目前已有一些麥當勞，改將飲料吧機器移到收銀台之後；根據伊利諾州紀事報(The State Journal-Register)報導，伊利諾州已經有幾個麥當勞開始逐步淘汰自助飲料吧。

近年來，分析師也指出消費者的行為，在新冠肺炎疫情之後出現了變化，包括速食連鎖店的數位和線上銷售的上升；不少連鎖店因此開始考慮，要增加得來速服務或加強與送餐app的合作，像是墨西哥速食店Chipotle擴大自家Carside 取貨點，以及披薩連鎖業者達美樂(Domino's)考慮與Uber Eats合作。

麥當勞的數位銷售，包括來自自家的app、外送和點餐機(kiosk)等，在2023年第二季度占了全系統銷售量的近40%。根據麥當勞7月財報，2023年第二季收入成長了14%，達到65億元，淨利幾乎翻了一倍達到23億元，遠超過分析師的預期。

麥當勞 伊利諾州 墨西哥

上一則

付不了所有帳單？理財專家建議先付這四種

下一則

專家：變種病毒這個早期新冠症狀 最易被忽視

延伸閱讀

30年來第一次 麥當勞明年加盟費從4%提高到5%

30年來第一次 麥當勞明年加盟費從4%提高到5%
麥當勞明年元月調高美加盟商授權金 近30年首見

麥當勞明年元月調高美加盟商授權金 近30年首見
早午餐漢堡？他曝麥當勞「特定時段」隱藏菜單

早午餐漢堡？他曝麥當勞「特定時段」隱藏菜單
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

熱門新聞

小蘇打。Image by NatureFriend from Pixabay

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

2023-09-18 12:08
研究指出，消費者可以選擇更環保、無味的清潔用品，減少接觸危險化學物質的機率。(Getty Images)

30熱門清潔產品驗出有害化學物 恐增罹癌風險

2023-09-19 02:15
本田Honda Civic Si。美聯社

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

2023-09-20 13:08
如果不幸遺失了旅行的必需品，先不要絕望，有很多變通方法和解決方案可以幫助找回丟失的物品。取自Shutterstock

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

2023-09-19 09:58
美國人對烹飪的喜好，就像這個國家的組成一樣多元；從巧克力餅乾的最佳配方到最喜歡的商店購買的食品，每個人都有強烈的意見。Getty Images

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

2023-09-19 11:09
美國人尋找環境更友好、更便宜的海外居住地時，許多人將目光投向了古老的歐洲大陸。Getty Images

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

2023-09-18 09:54

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里
經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補
紐時記者乘菲律賓船至南海島礁 直擊中國海上軍備

紐時記者乘菲律賓船至南海島礁 直擊中國海上軍備