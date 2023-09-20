益生元飲料非萬靈丹 多吃纖維養好腸胃益生菌

早餐優酪乳搭配覆盆子、黑莓，再撒上些奇亞籽，也是高纖維食物。（Getty Images）

市面上到處可見Olipop、Poppi、Vive Organic之類的益生元(prebiotic)飲料，這些據稱可提生纖維吸收量的食品有效嗎？怎麼吃更能增加纖維的吸收，達到益生菌(probiotics)效果？

科學家說，益生元飲料不見得是增進腸胃健康的萬靈丹，廣告商倒說對了一件事：腸胃裡的益生菌確實有益健康，多讓它們吸收它們喜歡的纖維，絕對是聰明之舉。

伊利諾大學營養學副教授霍斯澈(Hannah Holscher)說，各種研究不斷指出，吃愈多纖維，愈健康。纖維可以幫忙控制血糖，減少膽固醇和發炎，還能降低肥胖 、二型糖尿病、癌症 和心血管疾病的風險。

纖維是許多益生菌的營養，史丹福大學 微生物學和免疫學教授索能伯格(Justin Sonnenburg)說，我們全身不論疾病或健康，幾乎無一處不和腸胃裡的微菌群有關，因為它們製造的化學信使會流入血液，影響全身的健康。

覆盆子、黑莓再撒上些奇亞籽，就是一份高纖維早餐。（Getty Images）

索能伯格霍斯澈都認為，多吃植物為基本材料的食物，是提升纖維吸收與腸胃健康的最佳方法。例如燕麥、大麥和小麥都有的β-葡聚醣，有降低膽固醇的功效；芹菜所含的纖維素，能讓我們活力充沛。

霍斯澈說，飲食種類愈多愈好，尤其蔬菜和水果，加上全穀類、豆類和堅果，不但可以吸收到纖維，還附帶攝入維他命、礦物質和多酚植物营养素。可當點心的酪梨也是纖維的一大來源。

早餐優酪乳搭配覆盆子、黑莓，再撒上些奇亞籽，也是高纖維食物。（Getty Images）

奇亞籽(chia seed)一湯匙就有4.5公克的纖維，早餐優酪乳上面撒些，益增風味。覆盆子(Raspberry)和黑莓也是高纖維食物，每杯含量約8公克，也是早餐或點心的好材料。若要省錢，買冰凍的，較便宜。

有時候，換個烹調法也有助纖維的吸收。本來很討厭花椰菜的霍斯澈，她先生用氣炸鍋烤熟後灑點橄欖油和香料，「我再怎麼吃都不嫌多。」