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不止添加甜味 蜂蜜還有這6大好處

編譯周靜芝 / 綜合報導
古希臘、羅馬人認為蜂蜜確實能為身體健康帶來好處。Getty Images
古希臘、羅馬人認為蜂蜜確實能為身體健康帶來好處。Getty Images

蜂蜜對健康的益處自古以來就備受推崇，結果證明古希臘、羅馬人的觀點是正確的：蜂蜜確實能為身體健康帶來好處。以下是6個原因：

1. 蜂蜜不會像白糖那樣迅速讓血糖升高

營養學家布拉特納（Dawn Jackson Blatner）是「彈性素飲食法」（The Flexitarian Diet）一書的作者。他表示，研究顯示蜂蜜可以增強胰島素的敏感性，並可保護分泌胰島素的器官—胰線免受氧化應激和損傷。2018年的一份初步研究綜述指出，蜂蜜具有「降糖作用」（hypoglycemic effect），可視作新的口服降血糖藥，對控制糖尿病及其併發症具有潛在功效。

2. 蜂蜜有助於傷口或燒傷治療

營養師希爾（Jordan Hill）說，幾個世紀以來，蜂蜜一直被用於傷口癒合，某些類型的蜂蜜，如醫用級蜂蜜，由於抗菌特性和促進傷口癒合的能力，被認為對傷口處理具有功效。儘管如此，腫瘤學家海姆加特納（Heimgartner）表示，使用前建議諮詢醫療保健專業人員，以獲得適當的傷口護理；有許多證據顯示，在口腔癌放射治療期間使用蜂蜜，有助於防止口腔黏膜發炎或口腔炎症等副作用。

3. 蜂蜜富含包括類黃酮在內的多酚

多酚與類黃酮這兩種物質都具有抗氧化和消炎的特性，意即能保護身體免受「氧化壓力」（oxidative stress）的侵害，而「氧化壓力」可能導致癌症心臟病或其他疾病。希爾提醒說，蜂蜜中的多酚類物質會因蜂蜜的種類和花源不同而有很大差異。

在控制咳嗽頻率和嚴重程度上，蜂蜜是抗生素的一種廣泛且廉價的替代品。Getty I...
在控制咳嗽頻率和嚴重程度上，蜂蜜是抗生素的一種廣泛且廉價的替代品。Getty Images

4. 蜂蜜具有止咳功效

2020年的一項統合分析發現，在控制咳嗽頻率和嚴重程度上，蜂蜜是抗生素的一種廣泛且廉價的替代品，但該分析認為，這項功效還有待進一步的研究。希爾表示，人們認為蜂蜜的黏稠質地以及可能具有的抗氧化和抗菌的特性可以緩解咳嗽症狀。她警告說，由於存在肉毒桿菌中毒（botulism）的風險，因此決不能給1歲以下的嬰兒服用蜂蜜。

5. 蜂蜜可能具有抗憂鬱或抗焦慮功效

布拉特納說，研究發現蜂蜜中的多酚化合物，如芹菜素（apigenin）、咖啡酸（caffeic acid）、白楊素（chrysin）、鞣花酸（ellagic acid）和槲皮素（quercetin），對神經系統的健康有益，可增強記憶力和穩定情緒。雖然還需要更多的研究數據，但2014年的一份研究指出，蜂蜜有個類似「益智藥」（認知增強劑）的特質是，有助於整個中樞神經系統的建構與發展，尤其是在新生兒和學齡前兒童中，能改善記憶力和生長發育、減少焦慮，並在往後的成長過程中提高智力表現。

6. 蜂蜜有助於腸道健康

布拉特納表示，雖然證據有限，但早期研究顯示，蜂蜜具有維護健康腸道微生物群的特殊能力，因為它同時含有益生菌（即好菌）和益生元（prebiotic）特性，能促進好菌的生長。

血糖 心臟病 癌症 糖尿病 併發症

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