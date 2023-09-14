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冷凍又微波好吃嗎？爆紅Trader Joe's韓式飯捲賣到斷貨

編譯陳韻涵／即時報導
Trader Joe's超市。美聯社
Trader Joe's超市。美聯社

韓裔網紅安莎拉(Sarah Ahn)日前在Instagram分享超市Trader Joe's近期推出的冷凍微波韓式飯捲(Kimbap)，單入售價3.99元；她與母親分享並親自試吃，結果發現意外好吃。

安莎拉依稀記得，她就學時念加州橙郡白人學生居多的學校，午餐帶母親準備的韓式飯捲便當卻被同學取笑的成長經歷。

如今身兼食品部落客與數位創作者身分的安莎拉介紹Trader Joe's今年8月開始販售的冷凍微波韓式飯捲，掀起搶購熱潮。

@ahnestkitchen

Rating: its not bad lol 7.8/10!!! #traderjoesfinds #kimbap #koreanmom

♬ original sound - Sarah

韓式飯捲是以海苔包覆白飯和各式配料的圓柱狀飯捲，通常會包牛肉、煎魚餅、歐姆蛋、醃蘿蔔、紅蘿蔔、菠菜和沾醬，再刷上芝麻油增添香氣。

韓式飯捲通常是當天在室溫現做，方便外帶食用，但也意味著當天必須吃掉，因此當冷凍微波韓式飯捲上月初在Trader Joe's販售時，立刻掀起一陣旋風。許多消費者都懷疑，難道冷凍又微波，不會讓海苔軟掉嗎？

好奇的消費者與不同族裔的民眾紛紛拍片上傳社群媒體，尤其是國際版抖音TikTok，這股熱潮讓Trader Joe's的冷凍微波韓式飯捲上市幾周內便銷售一空，全美各地商店至少要到10月31日才會補貨。很多客人大量的買，連Trader Joe's的員工都感到意外。

在影片中，安莎拉買了一條冷凍韓式飯捲回家，打算給母親驚喜並錄下母親的真實反應，結果母女依照指示微波加熱試吃後說，「不錯吃」；原先沒有意識到在錄影的母親表示，這項產品甚至比她在韓式雜貨店買到的更好吃。

安莎拉表示，她對此產品感到驚艷，也對影片受歡迎的程度感到訝異；她認為，此產品推出與韓國文化流行息息相關。

安莎拉說：「我5歲時，因為韓流(K-pop)存在而遭霸凌，如今人們瘋迷韓樂、韓食、韓國文化等一切事物，而飯捲是極具代表性的食物之一。」

Trader Joe's 韓裔 加州

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