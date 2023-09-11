純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

水。Image by Engin Akyurt from Pixabay

純淨水、礦泉水、鹼性水…市面上買得到的水云云種種，光是讀完品牌說明書就夠費周章了，還有自來水(濾乾淨後又加回某些養分)、泉水、自然水，到底哪種水最健康？

飲食營養學家、營養與飲食學院發言人帕瑟雷羅（Caroline West Passerrello）說，水就是水，只要安全可飲的水，你買得起也喝得到，就是你身體需要的水。重點是要喝夠水，不是喝什麼水。

帕瑟雷羅說，成年人每天約需攝入100盎司，也就是9-13杯的水，即使你大量吃水果和喝飲料，飲用水仍應佔每天攝入量的三分之一到一半。「如果你不認真喝水，脫水的機率很大。」

如果你有特定的營養要求，礦泉水等「加強」水是不錯的選擇。例如，不少礦泉水加了鈉、鉀或鈣。加了電解質的水，對運動員 或病後初癒者很好。

不過，帕瑟雷羅還是建議大家，我們身體所需的維生素和礦物質，最好大宗從食物攝取，不要從水分當中攝取，因為這些營養素在食物裡的含量大得多，也能對總體飲食造成更大的效果。

那鹼性水對我們到底好不好呢？有人認為pH值大於7的鹼性水有助平衡身體與製造水化合物。跟大家報告一個好消息：每個人的身體本身就很善於調節與平衡，不必喝下鹼性水就會自動維持內部的生理平衡與穩定。

帕瑟雷羅說，「我建議大家，酸鹼平衡這回事，還是交給肝臟和腎臟負責，注意喝足量乾淨的水就好。」