近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

增加鉀攝取量的簡單方式有：多吃果菜、肉食裡添加綠色青菜水果、常吃油脂豐富的魚、吃希臘優格當保護心臟的點心。Image by cattalin from Pixabay

聯邦疾病防治中心 (CDC)報告指出，48%美國成年人有高血壓 ，且高血壓與飲食相關也不是秘密。所幸容易取得的營養素鉀（potassium），在降低血壓、保護心臟健康而言，扮演重要角色。它可以放鬆血管壁，有助於降血壓，讓心臟運作順暢。

鉀這種重要的礦物質及電解質，對很多身體功能堪稱無名英雄。它在細胞及體液之間常見，就維持體液平衡、神經脈衝及肌肉收縮，都很重要。國家衛生院(National Institutes of Health)指出，由膳食多多攝取鉀，與大幅降低血壓有關聯。然而，鉀對健康的益處不光是顧好血管。「今日營養」(Nutrition Today)2018年發表的研究指出，鉀對調節心律、骨質健康、支援健康的新陳代謝，也助益多多。

健康機構Bucket List Tummy負責人莎拉‧施萊契特(Sarah Schlichter)表示，很多國人膳食裡經常高鈉低鉀，才致高血壓，飲食增加鉀，減少鈉，有助於控制高血壓。

鉀與鈉是讓心臟健康的動態搭擋。兩種礦物質、電解質合作，維持血壓值的平衡。鈉可以增加保水，提升血壓，鉀則有助於把鈉由尿液排出，鬆弛血管壁，而反制這種效應。

不幸的是，一般國人飲食往往太偏向鈉，過分攝食，相反地，富含鉀的食品如蔬菜、水果、魚及莢豆類很難在餐點中當主角。如此飲食導致營養失衡，營養建議的鉀鈉攝食比大約是2-1，而某些研究指出，大多數國人的平均攝食量卻接近1-2。

Graciously Nourished機構營養家凱爾茜‧庫尼克(Kelsey Kunik)指出，鈉和鉀都是有助體液平衡的電解質；太多的鈉會把水由血液中拉出，增加血管壁的壓力；吃多一點鉀，有助於排出更多的鈉而鬆弛血管壁，降低血壓。

醫學 建議成人每天攝取的鉀在2400到3600毫克之間。增加鉀攝取量的簡單方式有：多吃果菜、肉食裡添加綠色青菜水果、常吃油脂豐富的魚、吃希臘優格當保護心臟的點心。