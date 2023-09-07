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快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

富含奧米加-3脂肪酸 這是最佳抗發炎食物

記者張聲肇/即時報導
鮭魚。Photo by jeff ahmadi on Unsplash
鮭魚。Photo by jeff ahmadi on Unsplash

最佳抗發炎食物是什麼？「療癒博士」網站（DrCure.com）營養專家辛格（ Tez Pratap Singh）說，富含奧米加-3脂肪酸的魚類，是最佳選擇。

發炎是人體受傷或受到有害刺激時的自然反應，但如果過度發炎，反而會引發出一堆健康問題。解決辦法之一就是靠營養，多攝取抗發炎的食物，不但可以減少身體發炎，還能減輕體重。

辛格說，富含油脂的魚，如鮭魚、鯖魚和沙丁魚，因為奧米加-3脂肪酸含量高，是抗發炎兼減肥的上選食物。奧米加-3脂肪酸為甚麼能夠降低發炎？因為它能壓抑發炎分子的製造。研究發現，奧米加-3脂肪酸能夠提升胰島素的敏感度，增進新陳代謝能力，改善體質，讓身體更健康、更具免疫力

辛格指出，「高脂肪魚類的奧米加-3脂肪酸有助身體調整發炎反應能力。研究顯示，發炎會導致各種新陳代謝失常現象，不但減重不成，反而增重。奧米加-3提升胰島素的敏感度後，血糖的控制得宜，身體就不會過度儲存脂肪。此外，奧米加-3還能刺激脂連蛋白（adiponectin，亦稱脂聯素）的生產。脂聯素是一種荷爾蒙，能促進脂肪的分解，也能改善新陳代謝。」

他又指出，發炎減少後，身體調用儲存於各部位脂肪的效率會增強，讓它發揮能量來源的功效。這是體重可以減輕，而人反而更健康的原因。奧米加-3還能協調各種荷爾蒙的分泌，讓人合理地調節食慾與飽足感，改進「份量管理」能力，更不會縱情飲食。

不過辛格提醒大家，沒有哪樣食物是奇蹟般的解方，均衡營養的飲食，配合良好的運動習慣，才是長期維持標準體重和整體健康之道。

血糖 免疫力 減重

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