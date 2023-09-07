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每天便便才正常？醫師：因人而異

編譯周靜芝 / 綜合報導
多久上一次大號因人而異，年齡、生活方式、飲食、壓力、身體狀況、藥物等都是影響的因素。(Getty Images)
多久上一次大號因人而異，年齡、生活方式、飲食、壓力、身體狀況、藥物等都是影響的因素。(Getty Images)

約翰霍普金斯醫學院統計，全美約有400萬人經常便祕，到底應該多久上一次大號才算正常？專家說，並沒有一個明確的答案；簡單地說，取決於個人，一般來說，約三天就該試著上一次大號。

紐約大學朗格尼醫院胃腸病學家瑪莉艾卡(Anju Malieckal)接受新聞網站today.com訪問時說，雖然最好是定時排便，但時間因人而異，排便次數可以從一天幾次到一天一次或兩三天一次。她說，不是每個人都需要每天排便，因此，如果一天沒有排便，也不必太擔心。

排便習慣在成年期也會發生變化，克利夫蘭診所胃腸病學家克麗絲汀·李(Christine Lee)表示，隨著年齡增長，新陳代謝和消化道肌肉的收縮會減慢，糞便在結腸中停留的時間也會變長，因此便祕會變得較頻繁。

心理舒適度是另一個因素，妙佑醫療國際(Mayo Clinic，前譯馬友診所)護士卡絲柏(Jena Casper)說，有些人就是不能在離開家的地方排便，例如在不同的廁所、在公司或學校，或出外旅行時。卡絲柏說，排便習慣會根據環境而改變，這很正常。

專家指出，如果發現排便或習慣有任何明顯變化，就應該去看醫生以排除更嚴重的原因。卡絲柏說，大號時疼痛、便血或更頻繁的腹瀉等問題有可能是結腸癌的跡象，結腸癌是美國第三常見的癌症

瑪莉艾卡說，在48到72小時沒有排便後，如果感到腹部不適，但不是緊急狀況，可以服用非處方的瀉藥或大便軟化劑；卡絲柏說，要多喝水，梅汁、溫熱的液體或咖啡等也可以讓排便變順暢。

如果想要更有規律的排便，專家建議多運動、多喝水、攝取足夠的纖維。食品和藥物管理局建議每天攝入28克的膳食纖維。卡絲柏說，多吃水果蔬菜或服用纖維補充劑都有助於提高纖維攝入量。

便祕 醫學 癌症

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