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降血壓、抗氧化、護皮膚、抗發炎…多吃莓果可健腦

編譯俞仲慈／綜合報導
莓果因為富含維生素、礦物質、抗氧化物和纖維質，有改善大腦功能等功效。(Getty Images)
莓果因為富含維生素、礦物質、抗氧化物和纖維質，有改善大腦功能等功效。(Getty Images)

酸甜可口的莓果(berries)因為富含維生素、礦物質、抗氧化物和纖維質，是一種公認的健康水果，而且根據聖地牙哥州立大學(San Diego State University)最新研究發現，多吃草莓有助於改善大腦功能和降低血壓的功效。

加州草莓委員會(California Strawberry Commission)贊助、在美國營養學會(American Society of Nutrition)2023年度大會發表的研究，以35名66至78歲的健康老人為對象，每天食用26克冷凍乾燥草莓粉(相當於約兩杯鮮草莓)，或是每天食用對照粉(control powder)，進行八周實驗，研究人員測量受試者的大腦認知和血壓、腰圍等數據變化。

該研究負責人之一、聖地牙哥州立大學運動暨營養科學學院教授西琳·胡希曼德(Shirin Hooshmand)表示：「連續八周每天食用草莓，大腦認知速度提高5.2%，心臟收縮壓也降低3.6%，總抗氧化能力明顯提高10.2%。」

莓果因為富含維生素、礦物質、抗氧化物和纖維質，有改善大腦功能等功效。(Getty...
莓果因為富含維生素、礦物質、抗氧化物和纖維質，有改善大腦功能等功效。(Getty Images)

胡希曼德表示，根據過去發表的研究結果，食用草莓具有改善各年齡層罹患急性或慢性心血管疾病的功效，如今該研究成果提出更多證明。

紐約市註冊營養師賈克琳·倫敦(Jaclyn London)審查該報告後表示：「儘管實驗對象人數偏少，但我認為這些發現有超乎預料的影響。」

一杯新鮮草莓的熱量低於50卡路里，卻含有3克纖維質和11克碳水化合物，而且富含維生素C，食用一杯草莓等於攝取85毫克維生素C，幾乎滿足成年人每日攝取量的100%。

草莓富含的維生素C，對於人體免疫力具有抗氧化作用，可以維護皮膚健康並降低罹患多種慢性疾病的風險；除了維生素C之外，草莓還含有其他包括花青素在內的抗氧化物，提供人體發揮抗炎作用；另外草莓還含有各種礦物質，包括鉀和鎂。

草莓富含的維生素C，對於人體免疫力具有抗氧化作用。(路透)
草莓富含的維生素C，對於人體免疫力具有抗氧化作用。(路透)

血壓 聖地牙哥 加州

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