早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

四位癌症醫生分享他們的早餐菜單。(Photo by No Revisions on Unsplash)

根據美國癌症 協會(American Cancer Society)指出，健康的早餐不但可預防癌症，還有助於提高治癌療效，「史隆凱特琳癌症紀念醫院」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)腫瘤內科醫師科曼(Elizabeth Comen)也認為，早餐「確實能讓每天都有一個全新的開始」。

德州大學安德森癌症醫院(MD Anderson Cancer Center)黑色素腫瘤助理教授麥奎德(Jennifer McQuade)每天早餐少不了燕麥片，她說：「我最愛鋼切燕麥(Steel-cut oats)，因為纖維含量更高。」並表示：「我喜歡燕麥片搭配亞麻籽、火麻籽(hemp hearts)、南瓜籽或任何堅果和種子。」

克利夫蘭診所腫瘤專家卡馬斯(Suneel Kamath)也愛吃燕麥片，並添加草莓和杏仁增添風味，同時攝取健康脂肪，他表示：「雖然蛋白質含量不如其他早餐食物，但真的讓我有飽足感，可以撐到吃午餐。」另外有時也會吃高蛋白能量棒，提供身體所需的熱量，而且挑選富含纖維質和低糖的能量棒，他並說：「許多能量棒會添加大量維他命B群和維他命C。」

約翰霍普金斯大學西德尼·金梅爾綜合癌症醫院(Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center)教授普拉茲(Elizabeth Platz)表示：「我幾乎每天都吃同樣的早餐，就是兩片薄全麥吐司加上花生醬。」有時也會在吐司和花生醬之間，再抹上一層薄薄的奶油，再搭配當季新鮮水果食用。

普拉茨說吃早餐時，應避開讓血糖 升高的食物，因為高血糖和初期糖尿病皆有罹癌風險，她表示：「雖然花生醬含有大量脂肪，但血糖增加和下降速度也會變慢。」

另外麥奎德還建議多吃優格，以降低罹癌風險並表示：「這就是為何我努力在三餐飲食加入益生菌食物。」而且她只吃不含糖分、自然發酵的原味優格，再搭配種籽、乾果或新鮮莓果食用。

麥奎德也建議早餐攝取蔬菜，她個人在料理菜肉餡蛋餅時，會添加大量炒蔬菜，例如菠菜、甘藍(kale)、甜菜(chard)和蒲公英嫩葉(dandelion greens)等，並推薦攝取洋蔥和大蒜這類益生元(prebiotic)食物，促進腸道健康。

至於早餐常見的雞蛋，麥奎德說：「雞蛋是蛋白質和優質脂肪的重要來源。」 建議適量即可，同時科曼也建議避免吃蛋黃，以防攝取過量膽固醇和不必要的脂肪，

還有幾乎人手一杯的咖啡 ，卡馬斯表示：「從防癌角度來看，咖啡確實具有預防效果。」麥奎德也指出：「多項資料顯示，適量喝咖啡可減少罹癌風險。」更重要的是，早上喝咖啡有助於大腦運作。