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趕搭芭比熱潮 小吃店推出粉紅色沾醬竟熱賣

編譯彭尚興／即時報導
今夏最熱門電影「芭比Barbie」。歐新社
今夏最熱門電影「芭比Barbie」。歐新社

今夏最熱門電影「芭比Barbie」雖已不再端坐票房冠軍寶座，其所引發的粉紅色熱潮依然獨領風騷，從時裝、生活用品到食品飲料，都爭相推出粉紅色商品，搶搭順風車。就連紐約上州的一家小吃店，也推出特製粉紅色起司牛排三明治沾醬，不料一炮而紅。

這款名為「馬里布芭比夢幻雨露」(Malibu Barbie Dream Drizzle)的三明治，最大特色就是淋上了特製粉紅色沾醬，還撒上了可食性亮粉。小吃店官方臉書聲稱，「這款獨一無二的粉紅沾醬既甜蜜又迷人，就像芭比本人一樣，為起司牛排三明治和薯條及所有東西都增添了一股魔力。」

「吉諾起司牛排與洋蔥」(Gino's Cheese Steak and Onion)座落於雪城(Syracuse)郊區小鎮法耶維爾(Fayetteville)的一座購物中心裡，距離芭比的馬里布夢幻豪宅2700哩，是家獨立經營的小吃店，頗受當地居民歡迎，但名聲恐僅止於方圓數十哩之內。店東艾米登(Josh Amidon)以前壓根沒想過，有一天他的菜單會和芭比或粉紅色扯上關係。

艾米登接受美國廣播公司「早安美國」(Good Morning America)節目訪問時表示，這款三明治推出第一天就大賣，「雪城和紐約州中部是非常忠實的市場，而且他們喜歡新奇的口味。」在社群媒體的推波助瀾之下，才幾天的時間就吸引了來自新澤西州、緬因州，甚至遠從芝加哥慕名而來的饕客。

但也不見得人人都喜歡這個新口味。當地一位80歲老太太斥之為「敗壞道德的食物」，艾米登引述這句話，印在菜單上，結果更引起食客的好奇。自從7月底推出以來，「吉諾」已經用掉了超過30加侖的粉紅醬汁，每份2盎司。「對於一個位於4000人口小鎮的800平方呎店面而言，這是很大很大的用量了。」

究竟這粉紅色的「夢幻雨露」是什麼成分？艾米登表示，「基本上是甜味田園沙拉醬(ranch dressing)加上很重的大蒜和辣椒。」至於那鮮艷又神秘的顏色，則是來自於紅色火龍果。艾米登承認他的發想是來自於抖音(TikTok)上一段有關粉紅色沙拉醬的爭議影片。「我百分之一百尊重原創，我就是從那裏獲得的靈感，我只是用新鮮材料將其提升，只要食材新鮮，味道就會更濃烈。」

芭比 新澤西州 紐約上州

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