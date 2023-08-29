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餐館點菜「亂配」成趨勢 沙拉搭薯條 不必吃主菜

編譯尤寶琪／即時報導
薯條和沙拉。Photo by Louis Hansel on Unsplash
薯條和沙拉。Photo by Louis Hansel on Unsplash

餐廳用餐，多數人長期以來都默默遵守著一些基本不成文守則，像是肉類配馬鈴薯、雞蛋配培根，或是以先喝湯，再吃沙拉，然後用主菜，最後吃甜點的順序來進食。

但食客和餐廳工作人員表示，有越來越多人開始拋開這些不成文的規則；薯條成了沙拉的好朋友，「前菜」隨時可享用，「主菜」可以完全跳過不選；餐飲業研究機構Technomic發現，2022年把配菜當主餐吃的顧客數量增加，估計有15%的食客選擇將配菜作為主菜。

跳過份量較大的主餐，也可以順便省錢，尤其在如今餐飲價格齊漲的情況下；根據市場研究公司Datassential數據，休閒餐廳和高級餐廳的牛肉類主菜，中等價格落在約22.95元；一份非油炸的蔬菜，比如青豆，則要約4.50元；其他開胃菜，像是小漢堡則要10元。

在數位通訊產業工作的琳賽．凱爾索(Lindsey Kelso)，現年26歲，住在伊利諾州薩伏伊(Savoy)；她說，現在年輕的食客，不會被菜單的頁面綁住，她自己本身就經常是沙拉配薯條吃。

「我們是在一個老一輩愛強調要『吃健康食物』的社會中長大的，」凱爾索表示，用沙拉搭配薯條吃就像是有「吃得健康」但同時還是可以滿足一下口腹之欲；不過這種蔬菜搭配油炸澱粉並非新吃法；經典匹茲堡沙拉上面就有薯條。

目前受歡迎的搭配趨勢，是一份凱撒沙拉搭薯條，或許在配上一杯健怡可樂或葡萄酒；有些愛好者還會再加點些雞肉或鮭魚，偶爾在點上一份松露薯條。

從營養角度來看，這兩種食物差別並不大。根據聯邦農業部(U.S. Department of Agriculture)，一份有雞肉和一湯匙調料的凱撒沙拉，通常含有約250卡熱量、942毫克鈉和14.6克脂肪；而一份薯條則是有約289卡熱量、357毫克鈉和14克脂肪。

「並非所有的沙拉都是健康的，」市場研究公司 Mintel 消費趨勢副總監凱爾特(Diana Kelter)指出，「但我們的大腦覺得它是個更健康的選項。」

蔬菜 雞蛋 伊利諾州

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