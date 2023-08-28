常被視為蔬菜 CDC說它是最健康的水果

CDC根據水果、蔬菜中的維生素和礦物質含量進行營養密度評分，結果顯示，最健康的水果是番茄。Getty Images

疾病控制與預防中心（CDC ）根據水果、蔬菜 中的維生素和礦物質含量進行營養密度評分，結果顯示，最健康的水果是番茄（西紅柿）；是的，從植物學角度，番茄屬於水果。在CDC的評分表上，番茄得分為20分，僅次於胡蘿蔔，高於檸檬。

營養師柏格（Sherri Berger）表示，疾病預防控制中心的活力果蔬（powerhouse fruit and vegetable, PFV）分類是基於每份果蔬100卡路里熱量中17種合格營養素的含量。她說，由於蔬菜的熱量比水果低，攝取量需要比水果多很多才能得到100卡路里熱量，也因此能攝入更多的營養素，這也使得蔬菜在PFV評分中脫穎而出。

柏格解釋說，番茄是一種低熱量水果，營養成分與蔬菜相似。根據美國農業部的營養數據庫，一顆60克重的李子番茄只有12卡路里和不到3克的碳水化合物。柏格說，它還富含重要的營養素、以及讓番茄呈現紅色的茄紅素。

柏格表示，食用番茄和番茄製品有助於保護人體免受癌症 和心臟病 的傷害。她也指出，2021年「食品化學」（Food Chemistry ）雜誌刊載的一項研究顯示，食用番茄和茄紅素可預防冠狀動脈疾病、胃癌、前列腺癌和腦血管疾病，這些疾病會影響腦部血流，引發中風 或腦動脈瘤等症狀。

食用番茄和番茄製品有助於保護人體免受癌症和心臟病的傷害。Getty Images

奧蘭多健康中心（Orlando Health）營養師莉姆（Sara Riehm）說，番茄還含有豐富的維生素A和C，能消除體內的炎症。她說，維生素C對血管、肌肉和部分骨骼的形成也很重要，而維生素A則是眼睛健康和生長發育所必需。

柏格指出，要想吃到最美味的番茄，最好購買當地種植的，並放置廚房檯面上即可。她說，當地種植的番茄是自然成熟，不會使用乙烯氣體來人工催熟。

此外，營養健康中心The Vitality Dietitians營養師英格蘭姆（Kate Ingram）提醒，要選擇完全成熟的番茄，因為茄紅素的含量會隨著番茄的成熟而增加。她說，經烹煮的番茄也能提高茄紅素的含量，因此可考慮在燉菜等烹飪菜餚中加入番茄，或自製番茄醬。

英格蘭姆還建議，將番茄與橄欖油等健康油脂搭配食用，可促進茄紅素的吸收。