我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：每周快走75分鐘 能降低兩個主要死因的風險

檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案 不滿生活環境差

星巴克最受歡迎季節飲料登場 南瓜香料拿鐵滿20歲

記者胡玉立／即時報導
星巴克最受歡迎的季節性飲料—南瓜香料咖啡24日開始在美國和加拿大販售。美聯社
星巴克最受歡迎的季節性飲料—南瓜香料咖啡24日開始在美國和加拿大販售。美聯社

星巴克最受歡迎的季節性飲料—南瓜香料拿鐵（Pumpkin Spice Latte）24日開始在美國和加拿大販售。這款自2003年來帶領顧客邁向秋季的星巴克季節性飲品，20年迄今已賣出數億杯。它的成功，促成更多業者仿效，肉桂、肉荳蔻和丁香等香料都在秋天不斷飄香。

尼爾森（Nielsen）數據顯示，截至7月29日，過去一年美國南瓜風味產品銷售額達8億250萬元；比2019年同期增長42%。舉凡南瓜香料Oreo餅乾、蛋白質飲料、精釀啤酒、麥片，連午餐肉都可添加南瓜口味。在沃爾瑪網站搜索「南瓜香料」，會出現1000多種南瓜味產品。

星巴克是在2002年寒假推出薄荷摩卡飲料大成功後，決定嘗試推出秋季飲品。顧客調查建議星巴克選擇巧克力或焦糖飲料，但星巴克注意到南瓜在「獨特性」方面得分很高；事實證明有先見之明。

2003年春天，團隊聚集在星巴克西雅圖總部實驗室裡吃南瓜派、喝濃縮咖啡，想找出哪些香料可與咖啡相得益彰。三個月後，口味測試得出結論，南瓜香料打敗了巧克力和焦糖飲料。

星巴克在2003年秋天於華府和卑詩省溫哥華100家門市測試南瓜香料拿鐵新口味，公司很快意識到找到贏家。次年秋天，美國和加拿大星巴克正式推出該產品；2015年新分水嶺到來：星巴克在配方中添加了真正的南瓜。

如今，星巴克在X社群網站有Pumpkin Spice Latte專用帳號，有8萬2000名粉絲；臉書也有該飲品專頁Leaf Rakers Society，成員4萬3000人。行銷專家表示，季節性產品的限時特性是吸引顧客的原因之一。

住在達拉斯的平面設計師兼作家麥克布賴恩 （Jon McBrine）說，他每年秋天都熱切期待南瓜香料拿鐵回歸；「我喜歡這味道，也喜歡從這場巨大行銷活動演變出來的次文化。這是入秋的儀式感，即使只是在得來速通道等待亦然。」

星巴克最受歡迎的季節性飲料—南瓜香料拿鐵（Pumpkin Spice Latte...
星巴克最受歡迎的季節性飲料—南瓜香料拿鐵（Pumpkin Spice Latte）24日開始在美國和加拿大販售。美聯社

星巴克 咖啡 加拿大

上一則

研究：每周快走75分鐘 能降低兩個主要死因的風險

下一則

深度清潔磁磚等硬表面 不到40元的蒸汽清潔器五萬人愛

延伸閱讀

目標聯手星巴克 路邊取貨振業績

目標聯手星巴克 路邊取貨振業績
星巴克的咖啡

星巴克的咖啡
瑞幸中國總店數破萬 營收首超星巴克

瑞幸中國總店數破萬 營收首超星巴克
瑞幸咖啡Q2財報營收逾8億美元 首超星巴克中國

瑞幸咖啡Q2財報營收逾8億美元 首超星巴克中國

熱門新聞

筷子若出現斑點就要立即更換。(Getty Images)

小心病從口入… 廚房3物 你定期更換了嗎

2023-08-23 02:02
Photo by Max Harlynking on Unsplash

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

2023-08-18 13:05
洗碗機會讓刀具暴露於高溫、刺激性洗滌劑和強力沖洗中，時間久了會損壞刀片和刀柄。周靜芝 / 攝影

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

2023-08-21 10:37
廚房是居家環境中最容有蟑螂出沒的地方。（取材自Pexels／Charlotte May攝影）

「家裡沒蟑螂」怎辦到？毒物專家分享清潔廚房技巧

2023-08-18 02:30
南瓜等5種蔬菜不必放入冰箱保存，置於陰涼處即可。Photo by Eduardo Soares on Unsplash

放置陰涼處即可 這五種蔬菜不需冷藏

2023-08-22 10:05
財專家拉米特·塞提建議每個人密切關注自己的每一筆支出，這樣就不會出現入不敷出的窘況。取自Netflix

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

2023-08-23 10:16

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現

華婦命喪紐約布朗士醫院樓梯間 摔死五天屍體才發現