星巴克最受歡迎季節飲料登場 南瓜香料拿鐵滿20歲

星巴克最受歡迎的季節性飲料—南瓜香料咖啡24日開始在美國和加拿大販售。美聯社

星巴克 最受歡迎的季節性飲料—南瓜香料拿鐵（Pumpkin Spice Latte）24日開始在美國和加拿大 販售。這款自2003年來帶領顧客邁向秋季的星巴克季節性飲品，20年迄今已賣出數億杯。它的成功，促成更多業者仿效，肉桂、肉荳蔻和丁香等香料都在秋天不斷飄香。

尼爾森（Nielsen）數據顯示，截至7月29日，過去一年美國南瓜風味產品銷售額達8億250萬元；比2019年同期增長42%。舉凡南瓜香料Oreo餅乾、蛋白質飲料、精釀啤酒、麥片，連午餐肉都可添加南瓜口味。在沃爾瑪網站搜索「南瓜香料」，會出現1000多種南瓜味產品。

星巴克是在2002年寒假推出薄荷摩卡飲料大成功後，決定嘗試推出秋季飲品。顧客調查建議星巴克選擇巧克力或焦糖飲料，但星巴克注意到南瓜在「獨特性」方面得分很高；事實證明有先見之明。

2003年春天，團隊聚集在星巴克西雅圖總部實驗室裡吃南瓜派、喝濃縮咖啡 ，想找出哪些香料可與咖啡相得益彰。三個月後，口味測試得出結論，南瓜香料打敗了巧克力和焦糖飲料。

星巴克在2003年秋天於華府和卑詩省溫哥華100家門市測試南瓜香料拿鐵新口味，公司很快意識到找到贏家。次年秋天，美國和加拿大星巴克正式推出該產品；2015年新分水嶺到來：星巴克在配方中添加了真正的南瓜。

如今，星巴克在X社群網站有Pumpkin Spice Latte專用帳號，有8萬2000名粉絲；臉書也有該飲品專頁Leaf Rakers Society，成員4萬3000人。行銷專家表示，季節性產品的限時特性是吸引顧客的原因之一。