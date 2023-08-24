義式蕃茄醬品牌27億天價賣出 祕訣是什麼？

Rao's義式蕃茄醬以27億元天價被收購。美聯社

「華爾街 日報」報導，金寶湯公司（Campbell Soup）最近出乎市場預料地斥資27億元收購了以一個品牌而聞名的食品公司Rao’s。從來沒有人為番茄醬花過這麼多錢。

如果說有哪種醬料價值數十億元，那一定非它莫屬。這種醬料最初來自紐約市 一家經典餐廳Rao's，該餐廳歷史可追溯至19世紀90年代，一個世紀之後，這家全世界最獨特紅醬之一的餐廳才開始將其招牌產品讓各地的人都得以分享。從那時起，Rao's的特色產品線已擴展至冷凍披薩、主菜、湯和各種形式的義大利 麵。

但是，整個企業的成功仍是仰賴於一罐罐義大利麵醬：香辣茄醬（arrabbiata）、伏特加醬（vodka）、白醬（Alfredo）、番茄羅勒醬（tomato basil）、香蒜醬（pesto）、烤蒜泥醬（roasted garlic），尤其是招牌的義式番茄醬（marinara）。

Rao’s的美味毋庸置疑。美食網站Bon Appétit稱它為「史上最好的罐裝義大利麵醬」。「華盛頓郵報 」組成一個試吃小組，評審們試吃了十幾個品牌，最後宣佈Rao's是他們的最愛。烹飪專家易娜·加藤（Ina Garten）也用它來製作肉丸。如果在谷歌上搜尋超市出售的最佳番茄醬，可能會對另一個問題更感興趣：為什麼Rao’s的番茄醬這麼好吃？

答案就在Rao’s番茄醬的製作過程。首先是番茄，這些來自義大利南部的去皮李子形番茄對整個產品的成功最具關鍵，以至於Sovos品牌公司將維蘇威火山活動列為商業風險之一。

接著是醬汁。優質的番茄與橄欖油、洋蔥、羅勒、牛至、大蒜、鹽、胡椒一起在鍋中慢慢熬煮，就這麼簡單。事實上，Sovos在首次公開募股前提交的文件中，有一句話在財務報表中並不多見，「我們的醬汁不含番茄混合物、糊狀物、水、澱粉、填料與添加糖」。而Rao’s的競爭對手不乏使用番茄糊、菜籽油和大豆油、脫水蔬菜 和不明香料；過程不同，結果自然不一樣。

目前收購進度是，如果通過監管部門審核，這筆交易有望在今年年底完成，但Rao’s的死忠粉絲已開始擔心，金寶湯將會逐漸削弱他們所鍾愛、唯一值得信賴的番茄醬品牌。但金寶湯高層堅稱，他們不會花數十億元買下一款產品來毀掉它；執行長克勞斯（Mark Clouse）發誓說，他們一絲一毫都不會更動這款醬料配方。