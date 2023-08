放置陰涼處即可 這五種蔬菜不需冷藏

南瓜等5種蔬菜不必放入冰箱保存,置於陰涼處即可。Photo by Eduardo Soares on Unsplash

從超市買回來的新鮮蔬菜 、水果,不用一股腦全塞到冰箱裡,公平交易網站Equal Exchange農產品銷售策略人員葛芙(Emily Gove)表示,在儲存時,必須從溫度、乙烯和空氣流通三大因素來考量;多數蔬果在冰箱裡才能保存得好,但有些則最好放在陰涼的室溫下。

馬鈴薯與地瓜

馬鈴薯如果存放在陰涼的地方,例如有空調的儲藏室或地下室,遠離會產生熱量的大型電器,可以保存幾個星期。在「美味烹飪關鍵」(Keys to Good Cooking: A Guide to Making the Best of Foods and Recipes)一書中,作者麥基(Harold McGee)指出,在溫暖的室溫下,馬鈴薯會發芽、腐爛;若放在冰箱,部分澱粉會轉化為糖分,在油炸時會過快變為焦褐色。馬鈴薯對乙烯也很敏感,不應靠近洋蔥或香蕉。

地瓜和山藥在同樣的儲存條件下也能保存良好,但保鮮期(約一到兩周)比馬鈴薯短。冷藏後的地瓜中心會變硬,烹煮時間須更長,所以最好和馬鈴薯一樣放在陰涼的地方。

洋蔥和蒜頭

洋蔥和蒜頭屬於蔥屬植物,如果能避免潮濕(潮濕會讓它們更快變質),就較容易保持新鮮。首先,購買時要選擇堅硬、無瑕疵、表皮乾燥的洋蔥;其次,將它們存放在陰涼、乾燥且空氣流通的地方,千萬別放在塑膠袋或密封容器內。

洋蔥和蒜頭可以放在一起,但最好不要靠近爐灶或其他電器;要與馬鈴薯分開存放。洋蔥和蒜頭在低濕度(65%到75%)下生長迅速,而馬鈴薯則喜歡涼爽、潮濕(85%到90%)的環境。

南瓜

不必把冰箱空間浪費在堅硬的南瓜(winter squashes)上,不管它是南瓜、橡子(acorn)還是迷你南瓜(kabocha)。將這些厚皮的果實存放在陰涼、乾燥的地方,避免陽光直射,直到要切開為止。有些南瓜可以保持新鮮和堅硬數月之久,例如起士南瓜(cheese pumpkins)和筍瓜(hubbards)。