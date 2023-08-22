放置陰涼處即可 這五種蔬菜不需冷藏

南瓜等5種蔬菜不必放入冰箱保存，置於陰涼處即可。Photo by Eduardo Soares on Unsplash

從超市買回來的新鮮蔬菜 、水果，不用一股腦全塞到冰箱裡，公平交易網站Equal Exchange農產品銷售策略人員葛芙（Emily Gove）表示，在儲存時，必須從溫度、乙烯和空氣流通三大因素來考量；多數蔬果在冰箱裡才能保存得好，但有些則最好放在陰涼的室溫下。

馬鈴薯與地瓜

馬鈴薯如果存放在陰涼的地方，例如有空調的儲藏室或地下室，遠離會產生熱量的大型電器，可以保存幾個星期。在「美味烹飪關鍵」（Keys to Good Cooking: A Guide to Making the Best of Foods and Recipes）一書中，作者麥基（Harold McGee）指出，在溫暖的室溫下，馬鈴薯會發芽、腐爛；若放在冰箱，部分澱粉會轉化為糖分，在油炸時會過快變為焦褐色。馬鈴薯對乙烯也很敏感，不應靠近洋蔥或香蕉。

地瓜和山藥在同樣的儲存條件下也能保存良好，但保鮮期（約一到兩周）比馬鈴薯短。冷藏後的地瓜中心會變硬，烹煮時間須更長，所以最好和馬鈴薯一樣放在陰涼的地方。

洋蔥和蒜頭

洋蔥和蒜頭屬於蔥屬植物，如果能避免潮濕（潮濕會讓它們更快變質），就較容易保持新鮮。首先，購買時要選擇堅硬、無瑕疵、表皮乾燥的洋蔥；其次，將它們存放在陰涼、乾燥且空氣流通的地方，千萬別放在塑膠袋或密封容器內。

洋蔥和蒜頭可以放在一起，但最好不要靠近爐灶或其他電器；要與馬鈴薯分開存放。洋蔥和蒜頭在低濕度（65%到75%）下生長迅速，而馬鈴薯則喜歡涼爽、潮濕（85%到90%）的環境。

南瓜

不必把冰箱空間浪費在堅硬的南瓜（winter squashes）上，不管它是南瓜、橡子（acorn）還是迷你南瓜（kabocha）。將這些厚皮的果實存放在陰涼、乾燥的地方，避免陽光直射，直到要切開為止。有些南瓜可以保持新鮮和堅硬數月之久，例如起士南瓜（cheese pumpkins）和筍瓜（hubbards）。