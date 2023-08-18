我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智能手表95%表帶積聚有害細菌 2種材料較易帶菌

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

想補鈣但不想喝牛奶？專家推薦這4種植物性鈣來源

編譯周靜芝 / 綜合報導
一杯豆漿含有300毫克的鈣，與一杯牛奶的鈣含量相同。Getty Images
一杯豆漿含有300毫克的鈣，與一杯牛奶的鈣含量相同。Getty Images

一提到補充鈣質，多數人首先想到的是一大杯牛奶，生活網站Well+Good報導指出，雖然乳製品是含鈣量最高的食物之一，但還有許多其他可促進骨骼健康的食物也富含這種礦物質，是植物性和素食鈣的來源。

南卡羅來納州營養師馬納克（Lauren Manaker）表示，還有其他一些鈣質來源，和典型支持骨骼健康的食物一樣多。以下便是她介紹的四種最適合納入飲食的素食鈣質來源。

1. 豆漿

腸胃病學家指出，豆漿是支持腸道和整體健康的最佳植物性牛奶，因為它含有與牛奶相同數量的蛋白質和必需氨基酸；而豆漿比牛奶更勝一籌的是，所含的抗炎物質異黃酮，與降低心臟病中風風險、降低血壓和改善骨骼健康有關。飲用豆漿的另一個主要賣點是：鈣；一杯豆漿含有300毫克的鈣，與一杯牛奶的鈣含量相同。

毛豆有「菜用大豆」之稱，同樣含有大量的鈣。取自Wikipedia / Photo...
毛豆有「菜用大豆」之稱，同樣含有大量的鈣。取自Wikipedia / Photo by Zesmerelda in Chicago

2. 毛豆

豆漿是由大豆製成，而毛豆（edamame）則有「菜用大豆」（vegetable soybean）之稱。毛豆同樣含有大量的鈣，每杯去殼毛豆含有近100毫克的鈣。此外，另一種大豆產品豆腐，僅半杯就含有高達434毫克的鈣。

奇亞籽營養豐富，但鮮為人知的是，它們還富含大量鈣質。Getty Images
奇亞籽營養豐富，但鮮為人知的是，它們還富含大量鈣質。Getty Images

3. 奇亞籽

奇亞籽（Chia Seed）是一種小而超強的種子，富含蛋白質、纖維、健康脂肪和抗炎的植物營養素。鮮為人知的是，它們還富含大量鈣質。事實上，每 100克（約10湯匙）奇亞籽含有631毫克鈣；兩湯匙大小的奇亞籽含有約4克蛋白質、11克纖維和18%的每日推薦鈣量。不過，有網友在抖音分享指出，整天喝奇亞籽飲料並不可取；吃太多可能會讓人感覺腹脹、甚至便秘，或其他更嚴重的消化問題。

綠葉蔬菜羽衣甘藍的鈣質含量不輸牛奶。取自Amazon
綠葉蔬菜羽衣甘藍的鈣質含量不輸牛奶。取自Amazon

4. 羽衣甘藍

一杯煮熟的羽衣甘藍（kale）含有177毫克鈣、近5克纖維和3克蛋白質。將這個份量翻倍，就能得到比一杯牛奶還多的鈣；此外，這種綠葉蔬菜還含有類胡蘿蔔素、抗氧化劑（如有益眼睛健康的葉黃素）、維生素E、K等。

牛奶 蛋白質 南卡羅來納州 心臟病 中風

上一則

節日購物季提早開跑 亞馬遜10月又有特價日

下一則

她在同一公司工作74年 直到受不了塞車90歲退休

熱門新聞

Image by Ahmad Ardity from Pixabay

這五個地方 避免用簽帳卡

2023-08-14 12:30
Image by S K from Pixabay

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

2023-08-17 12:42
雖然通貨膨脹有降溫趨勢，但許多美國人以「更聰明地購物」來節省荷包。Getty Images

美國人省錢少買 三種食品銷售大減

2023-08-11 10:12
絕大多數納稅人都知道退休之後可領取社安金的福利，但社安金的配偶福利(spousal benefit)則較少人知道。（Getty Images）

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

2023-08-11 11:31
美國第三大連鎖超市克羅格(Kroger)。路透

美第三大超市將做這件顧客不愛的事 沃爾瑪等商家恐跟進

2023-08-15 12:45
罐裝沙丁魚富含鈣和維生素D，這兩種營養素對骨骼健康十分重要。Getty Images

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

2023-08-16 09:40

超人氣

更多 >
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死
8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩
急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡
「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？