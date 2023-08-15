華人心臟科醫生買菜 一定有這7種護心食物

保護心臟健康，可在日常膳食中多攝取有益心臟健康的食物。取自Shutterstock

日常生活中該如何保護心臟？相信沒人比心臟病 醫生更清楚了。德州 休士頓赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann）心臟病醫生曹龍（Long Cao，音譯）分享了他在上超市採購時，必不可少的幾樣有益心臟健康的食物。

1. 深色綠葉蔬菜

羽衣甘藍和菠菜都在曹龍的採購清單上。他說，兩者都是維生素A、C、K 以及葉酸、維生素B群和Omega-3脂肪酸的良好來源。曹龍提醒大家，維生素K是正常凝血功能所必需，對預防動脈硬化很有幫助；葉酸對血液健康也至關重要，如果血液品質良好，心臟就不必辛苦地為身體輸送氧氣。曹龍說，維生素B群則能支持健康的神經系統，不僅對大腦有益，還有助於神經系統與心臟的運作。

2. 酪梨

酪梨以含有健康脂肪而聞名。曹龍說，它們還含有許多對心血管系統有益的微量營養素，包括維生素C、E、K、B6、核黃素（riboflavin）、煙酸、葉酸、鎂和鉀；所有這些物質都能透過擴張血管來改善血液流動，透過改善心臟收縮來提高心輸出量，並使血細胞更健康、更滑順地穿過身體。他說，每天在飲食中補充半個酪梨，「就能創造奇蹟」。

3. 蘋果

曹龍說，蘋果有助於降低血壓，這對心臟健康非常有益，部分原因是蘋果含有豐富的纖維，還提高飽腹感。此外，蘋果還富含維生素C、K 以及礦物質銅和鉀。

4. 莓果類

新鮮莓果也是曹龍從蔬果類中挑選出有益心臟健康的必需品。他說，它們不僅富含維生素C，還含有大量的抗氧化劑，有助於抗癌，並大大地減少血管中導致斑塊的炎症。他建議最好每天食用3.5盎司（或100克）新鮮莓果，以控制炎症，促進健康老化。

5. 野生捕撈魚類

在曹龍的護心健康食品清單中，這是唯一非植物性的食物。他說，與農場養殖的魚類相比，野生捕撈的魚類引起炎症的可能性更小、好處更多；因此，野生魚類在他的膳食中佔有一席之地，因為它們是蛋白質 、健康脂肪、Omega-3、B12和硒的良好來源。曹龍表示，這些物質有助維持健康體態，對心血管健康產生正面影響；此外，由於它們是Omega-3的豐富來源，因此有助降低體內不健康的脂肪。

6. 鷹嘴豆

曹龍說，作為維生素、礦物質和纖維的豐富來源，鷹嘴豆（chickpeas）可為健康帶來多項益處，例如促進消化和降低罹患心臟病風險；此外，由於鷹嘴豆富含蛋白質，非常適合加入到日常膳食中，尤其是對需要多補充蛋白質的素食者來說。

7. 堅果

曹龍指出，攝取包括堅果在內的健康飲食可以改善動脈健康，降低罹患高血壓 的風險，減少與心臟病有關的炎症，降低血栓風險，而血栓可能導致心臟病發作和中風 。