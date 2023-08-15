14州奇異果疑染李斯特菌 超商急召回 6.14-7.7發貨

紐西蘭進口、部分在14州販售的奇異果遭李斯特菌感染已被召回。Photo by Pranjall Kumar on Unsplash

有機奇異 果可能遭李斯特菌(Listeria monocytogenes)汙染，超市營運商David Oppenheimer and Company主動在14州召回泡殼包裝(clamshell packaging)的有機奇異果產品。

根據聯邦食品暨藥物管理局(FDA )在官網上發布的通知，該公司表示，問題已經追溯到紐西蘭兩間果園。

根據 FDA，李斯特菌是一種可以對兒童、老年人和免疫系統較弱者，造成嚴重或致命感染的細菌；就算是身體健康者，遭感染也會出現短期不是症狀，包括包括高燒、劇烈頭痛、僵硬、噁心、腹痛和腹瀉；孕婦若感染，還可能會導致流產和死產。

這批疑似感染李斯特菌的奇異果是從紐西蘭進口，重新分裝成一磅重的透明泡殼包裝販售，並印有品牌Zespri標籤和統一商品條碼(UPC code) 8 18849 02009 3，水果上則是貼著全球交易品項識別碼(GTIN) 9400 9552。

遭到召回的奇異果是在2023年6月14日至2023年7月7日期間發貨，在俄亥俄、佛羅里達、喬治亞、伊利諾、印第安納、肯塔基、密西根、北卡羅來納、紐約、賓州、田納西、德州 、維吉尼亞和威斯康辛等14州的零售點販售。

2023年8月7日後發貨的Zespri奇異果則不受此次召回影響。

此次召回，是肯塔基州衛生廳在7月7日進行例行抽樣的結果；營運商表示，本月初接到通知馬上停止分銷，並持續與FDA合作進行調查。

目前為止尚沒有任何相關疾病報告；當局敦促購買了奇異果的民眾，不要食用。