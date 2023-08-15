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4種「抗發炎」食物補充營養 有助緩解掉髮

編譯尤寶琪／綜合報導
波菜、堅果、蛋、酪梨等食物具有抗發炎功能，可以促進頭髮健康。(Getty Images)
波菜、堅果、蛋、酪梨等食物具有抗發炎功能，可以促進頭髮健康。(Getty Images)

落髮是個很常見的問題，而導致落髮的原因眾多，其中就包括飲食營養不夠。你若想要促進頭髮生長並緩解掉髮，建議可在日常食物中，加入以下四種抗發炎的食物。

菠菜

皮膚科醫生恩里莎．費科特(Enrizza P. Factor)指出，這種健康的綠色蔬菜富含「促進頭髮生長」的有益營養素，像是葉酸(folate)、鐵、維生素A和維生素C；她也表示，菠菜是植物性鐵的重要來源，對頭髮生長來說很重要。

費科特又說，鐵可以幫助紅血球將氧氣運送到全身，促進進新陳代謝，並有助於生長和修復，「葉酸能為你的身體提供足夠的鐵、葉酸和鈣(calcium)，也可讓指甲恢復健全。」

波菜、堅果、蛋、酪梨等食物具有抗發炎功能，可以促進頭髮健康。(Getty Ima...
波菜、堅果、蛋、酪梨等食物具有抗發炎功能，可以促進頭髮健康。(Getty Images)

堅果

費科特指出，堅果美味、方便，且富含多種可促進頭髮生長的影養成分，除了能健髮外，還有許多其他健康益處，包括抗發炎和降低心血管疾病風險。

費科特表示，蛋有許多抗發炎特性，而且還是鋅(zinc)、硒(selenium)和其他頭髮健康所需營養成分的重要來源。

費科特指出，這點讓蛋成了「健髮最佳食物」之一；更不用說，蛋的用途廣泛，可以輕易添加到各種前面列出的食物之中，一起食用。

酪梨

費科特指出，若你想要在飲食中添加一些水果，並希望同時能促進頭髮健康的話，酪梨和酪梨油含有微量維生素E，具有抗發炎的效用，並且是必要脂肪酸的重要來源。

她說：「人體無法自行生產這類脂肪，但它們卻是細胞重要重要組成成分。缺乏必要脂肪會導致落髮。」

心血管疾病 蔬菜

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