研究：每天半匙橄欖油 失智死亡風險降28%

研究顯示，經常食用橄欖油可使罹患失智症的風險降低28%。(Getty Images)

根據統計，全球有超過5500萬人罹患失智 症，沒有甚麼比目睹摯愛的親人與失智症奮鬥更讓人揪心了；近日一項新的研究顯示，經常食用橄欖油可使罹患失智症的風險降低28%時，讓許多人又重新燃起了希望。

失智症有多種不同形式--阿茲海默症 、血管性失智症、路易氏體失智症及額顳葉型失智症，但無論對患者或他們的家人、朋友來說，處理失憶都是一種折磨。

這項大型的研究對參與測試者展開長達28年的追蹤調查；參與者每四年都會收到一份問卷，評估他們的飲食習慣；結果發現，無論受測者的飲食品質如何，如果每天攝取半湯匙以上的橄欖油，他們死於失智症的風險比很少或從未攝取橄欖油的人減少了28%。

橄欖油有很多種，「特級初榨」及農業部認證的有機產品，更有加分效果。(Getty Images)

此外，如果用橄欖油取代一茶匙的沙拉醬或人造奶油，也能降低失智症風險8%-14%。

哈佛大學 陳曾熙公共衛生學院博士後研究員泰西爾(Anne-Julie Tessier)表示，該項研究強化了推薦使用橄欖油等植物油的膳食指南，並證實這些建議不僅對心臟健康有益，且有助於大腦健康。她說，以橄欖油這種天然食材來代替人造奶油和市售沙拉醬等油脂是種安全的選擇，可降低罹患失智症而致命的風險。

大家可能認為所有的橄欖油都有益健康，實際上只有一種橄欖油對健康具有最大效益；皮爾慕特表示，關鍵在於「特級初榨」(extra-virgin)這幾個字；另外，選擇經美國農業部認證的有機產品，更有加分效果。