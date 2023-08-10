營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

新的「超級食物」西洋菜，被農業與營養專家稱為是地球上最健康的蔬菜。取自Amazon

備受眾多超模、營養師、健身 達人推崇的「超級食物」羽衣甘藍，現在可能要靠邊站了。一種新的「超級食物」誕生了，農業與營養專家最近發現地球上最健康的蔬菜 。

美國疾病預防與控制中心（CDC ）根據必需維生素和礦物質的含量，對農產品營養密度進行評分。菠菜、唐萵苣、甜菜葉等常見蔬菜的得分都在80分左右，唯一獲得滿分100分的蔬菜是西洋菜（watercress）。

或許有人會問：西洋菜是甚麼？這種綠葉蔬菜屬於十字花科，多生長於溪流、池塘邊；學名為Nasturtium officinale，又名豆瓣菜、水芥菜，與卷心菜、羽衣甘藍、蘿蔔和芥菜為同類。

西洋菜帶有辛辣的味道，像是芝麻菜與山葵的混合，難怪拉丁文譯名為nose twister。佛羅里達州 農場B&W Quality Grower表示，人們食用西洋菜已有三千多年歷史；在古希臘、波斯、羅馬文明中，它是一種主要的食材。據稱在第一個感恩節時，這種味道辛辣的蔬菜，甚至出現在菜單上。

由於西洋菜多生長在潮濕的溫帶環境，某些地區把它視為雜草；由於產量穩定，成為一種可靠、營養豐富的食物來源。英國廣播公司（BBC）報導，在維多利亞時代，倫敦街頭小販將西洋菜做為點心販售，並稱之為「窮人的麵包」。數千年來，亞洲與歐洲一直將西洋菜當做藥用植物使用。

他們顯然知道些什麼。健康管理顧問公司Nucific營養部門主管李（Amy Lee）博士指出，西洋菜比一般萵苣含有更多的維生素A和鉀；更重要的是，維生素C含量比橘子還高。這也解釋了為何庫克 （James Cook）船長在環繞地球航行時，認為西洋菜可以治療壞血病。

唯一的缺點是，很難買到。李博士說，西洋菜並不常見，只能在專業市場和全食超市等地方買到，或一些中國超市有時也找得到。