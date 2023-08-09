不只炒河粉 新生代主廚大力提升泰國料理

泰國菜現在是美國最受歡迎的菜餚之一。取自Anajak Thai

1981年Anajak Thai在洛杉磯 開業時，多數走進這家餐廳的人對泰國 菜並不熟悉，現任主廚兼老闆賈斯汀（Justin Pichetrungsi）表示，顧客只認為這是辛辣版的中國菜。

賈斯汀說，這家位於謝爾曼奧克斯（Sherman Oaks）社區的餐廳是他的父親瑞克（Rick Pichetrungsi）所創辦，是洛杉磯最早的泰國餐廳之一。80年代，餐廳的菜單上列出大約60種菜餚，其中包括泰式炒河粉、泰式帕能咖喱（panang curry），向美國食客介紹泰國風味的家常料理。

四十年後，Anajak和美國的泰國菜都有了長足的進步。賈斯汀說，在各地開枝散葉的泰式餐廳，已成為全美外賣美食的一部分。

根據CNN報導，泰國菜現在是美國最受歡迎的菜餚之一，儘管泰裔美國人只佔總人口的0.1%，但全美卻有超過1萬家泰式餐廳。儘管如此，泰國菜一直難以擺脫廉價、外賣的印象。賈斯汀自2019 年辭去在迪士尼 的工作，全力掌理Anajak以來，一直努力想改變這一現狀。過去幾年，他對菜單進行了大刀闊斧的改革，將Anajak 打造成一間美食名店。

賈斯汀致力提升泰國菜在美國的前景。取自臉書@Justin Pichetrungsi

泰國菜在美開創新前景

如今，美國的泰國餐廳前景，可能是有史以來最令人興奮的。越來越多的餐館開始推出特定地區的泰國菜，無論是東北部辛辣刺激的伊善（Isan）風味，還是南部受馬來西亞和印尼影響的咖喱。

而像賈斯汀這樣的泰裔美籍廚師也不斷打破人們對泰國菜的刻板印象和誤解；上個月，Anajak菜單上出現了泰南炸雞和蒸魚咖喱（haw mok）等菜餚。賈斯汀說，他們已超越了泰國菜中常見的料理範疇，例如泰式炒河粉，「顧客越來越懂得門道了」。

除了輪流推出的季節性菜單，Anajak還在每周二推出泰式卷餅（Thai Taco），每月推出泰式無菜單料理，這些改變都贏得市場好評。「洛杉磯時報」曾將Anajak餐廳評為2022年最佳餐廳，賈斯汀最近也獲得「餐飲界奧斯卡 」詹姆斯·比爾德獎（James Beard Award）加州 最佳廚師榮銜。

賈斯汀說，他希望人們能夠認識到，泰國菜和其他料理一樣，都是值得品嘗、值得當派對美食、值得當消夜的菜餚；你可以盛裝、聽著現場演奏的音樂、買瓶頂級香檳，同時吃一些簡單、美味的食物。