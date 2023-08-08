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完全天然 藍莓外皮的白粉代表新鮮

編譯周靜芝 / 綜合報導
藍莓上的這層天然的「白霜」可以保護漿果不受任何傷害。Getty Images
藍莓上的這層天然的「白霜」可以保護漿果不受任何傷害。Getty Images

為什麼在超市購買的藍莓，外皮都會有一層特別的白色粉狀物質？這個謎題終於有了解答。

英國知名主廚、電視節目「食物真相」（Food Unwrapped）主持人麥特·泰巴特（Matt Tebbutt）表示，不用擔心，藍莓表皮的這層白色物質完全是天然的。

這種被稱為「白霜」(bloom) 的白色蠟質表層在清洗時很容易便脫落，它的作用在保護水果免受損傷和病蟲害，並可鎖住水份、保持新鮮度。

泰巴特是在訪問波蘭一家藍莓農場時詢問了這個大眾關切的問題，該農場每年向英國輸出約500噸藍莓。農場主人馬基維茲（Agata Małkiewicz）指出，包覆在藍莓上的這層蠟質外衣叫做「白霜」，可以保護漿果；它是天然的，不是人工塗抹上去的，可以讓漿果不受任何傷害。

泰巴特說，這種「白霜」又稱表皮蠟（epicuticular wax），有助於阻止細菌和真菌孢子附著在果實上，導致果實腐爛。事實上，所有果實都有「白霜」，只因為藍莓顏色較深，所以特別明顯。

馬基維茲表示，雖然這層白膜可能讓人在購買時有些遲疑，但消費者應該尋找覆有這層蠟質的藍莓，這代表它們更新鮮。這層蠟能鎖住水份和保鮮，因此果農在藍莓運往超市前不會清洗它們。

佛羅里達州Naturipe農場產品管理副總經理波庫克（Brian Bocock）表示，購買藍莓時要注意顏色，最好是均勻地布滿白霜，這是判斷藍莓是否新鮮的最佳方法，代表它們被採摘得正是時候。

波庫克說，如果藍莓呈粉紅或粉藍色，代表過早採摘，只會變軟、不會變甜；藍莓不像草莓，在採摘後會繼續成熟。

購買藍莓的其他訣竅

首先，搖晃容器。波庫克說，在超市購買藍莓時，最好輕輕搖晃一下容器，如果像彈珠一樣發出聲響，就沒問題，說明藍莓夠結實，適合吃了。

其次，包裝很重要。波庫克說，塑膠盒可以保護漿果不被擠壓或壓碎，並有呼吸的空間；避免使用不透氣的容器，例如保護膜或袋子包裹的包裝，恐會滋生霉菌。

庫克 佛羅里達州

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