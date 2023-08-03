堅果存放食品櫃即可？有個更好地方可保質

堅果。Image by Kai Reschke from Pixabay

將堅果存放在食品櫃內數個月的作法很常見，但註冊營養師克麗斯蒂娜．馬尼安(Christina Manian)卻認為，食品櫃實際上並不是存放堅果和種子的最佳場所，冷凍庫才是最理想的地方，或是至少把放到冰箱冷藏。

為什麼堅果這麼容易變壞？

堅果和種子除了富含蛋白質 、纖維、維生素和礦物質之外，還有一項讓人愛不釋手的重要成分，那就是大量的健康不飽和脂肪。眾所皆知，不飽和脂肪有助消炎、降低膽固醇水平和保持細胞、皮膚、頭髮和指甲強健以及提供活力。但不飽和脂肪也是造成堅果和種子保質期較短的原因，因為它們分子穩定性較差，更容易氧化腐敗。

除了不飽和脂肪外，堅果和種子也容易滋生黴菌和酵母；雖然堅果和種子上生長的多數黴菌不會危及性命，但也曾有出現長出含有黃麴毒素(aflatoxin)等有害黴菌的案例，這是經常導致花生產品被召回的主因。

如何最大延長堅果保存期限？

想要避免堅果和種子變質、發霉，就必須用對的儲存方法。在室溫下，堅果和種子在1個月到3個月後就會開始變質，雖然有些品牌宣稱可以保質更久。但若把堅果和種子放到冰箱中，那這些健康的脂肪來源可以保存長達6個月。

不過冷凍其實才是儲存堅果和種子的最佳選擇，可以存放長達一年，有些專家甚至說兩年；且你不會注意到堅果和種子曾被冷凍過，拿出來可以直接食用或添加到食譜 中，口感無變化。

加工越少，堅果和種子的保質期就越長；所以，帶殼的堅果的保質期最長，切碎和烘烤過的堅果保質期最短；應避免一次購買大量，以新鮮度為優先，因為你不知道這些堅果和種子在室溫下放置了多久；將堅果和種子儲存在黑暗環境和密封容器中，也是很不錯的主意；當然啦，如果你把堅果和種子放到冰箱內，就根本不需要擔心光線的問題了。