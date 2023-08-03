暗黑風格瓶裝水 「液態死亡」讓喝水變酷 搖身變市價7億潮牌
多數瓶裝水品牌取名不是強調高山、便是標榜泉水，或兩者兼具。十多年前，賽薩里奧(Mike Cessario)便思考他是否能改變這種情況，讓水變得很酷呢？
這就是「液態死亡」(Liquid Death)背後簡單的緣起，這個諷刺味十足的罐裝飲料品牌是賽薩里奧在2017年註冊的商標，兩年後正式上市。起初聽起來像個笑話，但根據投資報告Pitchbook的數據，「液態死亡」已在全球規模3500億元瓶裝水市場占有一席之地。
從社群媒體貼文到超級盃廣告，「液態死亡」的口號：「謀殺你的飢渴」(Murder your thirst)似乎無處不在。這種社會知名度反映在其跳升的銷售額，2019年為280萬元，2022年達到1.3億元。
40歲的賽薩里奧知道，如果推出自己的包裝水品牌，缺乏足夠資金以傳統方式行銷。這代表他的產品名稱和標識需要是有趣、前衛又夠酷的完美結合，可以讓人在社群媒體上分享、免費為它廣告。
賽薩里奧是位具有設計和地下音樂背景的行銷專家，他起初認為他的水只會有小眾的追隨者。賽薩里奧接受CNBC採訪時表示，沒想到規模會變這麼大，「液態死亡」吸引眾多粉絲，從喜歡它超酷名字和設計的年輕人，到希望孩子喝到健康飲料的母親。
賽薩里奧說，「液態死亡」將山泉水包裝在一個16.9盎司、瘦長的鋁罐，上面印有融化的骷髏頭標誌，讓人聯想到精釀啤酒或能量飲料；看準這個趨勢的還有一些大咖投資者，總共向「液態死亡」注入1.95億元，使得該品牌的估值達到7億元。
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