我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

老字號業績下滑… 舊金山127年「海錨」啤酒廠熄燈

編譯周芳苑／綜合報導
「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(Getty Images)
「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(Getty Images)

深受全美飲酒人士和調酒師喜愛的「海錨」精釀啤酒廠(Anchor Brewing Company)位於舊金山波特雷維山的127年老字號酒廠將關閉，走入歷史。

舊金山有些居民注意到這家酒廠總部高高飄揚的深藍色旗子上下反了過來；海錨啤酒廠因銷售業績下滑，2017年被日本啤酒大廠三寶樂(Sapporo)收購，先前經歷過舊金山1906年大地震、二次世界大戰及禁酒令，然而最近經濟衰退衝擊力太大，這家1896年成立的老牌酒廠不支倒閉。

受到疫情及經濟雙重衝擊，已成立127年的海錨啤酒廠將走入歷史。(歐新社)
受到疫情及經濟雙重衝擊，已成立127年的海錨啤酒廠將走入歷史。(歐新社)

海錨發言人辛格(Sam Singer)說，如今經濟環境嚴峻，海錨被迫退場便是象徵。

海錨聲明提到疫情下舊金山嚴格執行隔離，該公司70%的餐廳和酒吧銷售額被迫停止，之後通貨膨脹、市場競爭激烈讓困境雪上加霜，經過評估後決定停業。

海錨酒廠一直被譽為啤酒精釀的開拓者。史丹福大學(Stanford University)畢業生梅塔格(Fritz Maytag)60年代收購該啤酒廠時實施全新而獨特的釀造技術，1971年售出第一批瓶裝啤酒受到北加市場以外消費者的歡迎。

到了70年代中，全美啤酒愛好者對海錨各款啤酒情有獨鍾，包括Anchor Porter、Liberty Ale、Old Foghorn Barleywine Ale 以及首款聖誕啤酒Christmas Ale，後來成為年度暢銷季節性傳統選擇。

海錨表示，已製成的啤酒將繼續包裝、銷售，直到庫存全部出清。

「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(Getty Images)
「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(Getty Images)

舊金山 史丹福大學 疫情

上一則

暗黑風格瓶裝水 「液態死亡」讓喝水變酷 搖身變市價7億潮牌

下一則

家居品牌BBB「起死回生」 推新網站、App 床浴用品折扣多

延伸閱讀

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟
金山纜車150周年 范士丹貢獻多 布里德、裴洛西致敬

金山纜車150周年 范士丹貢獻多 布里德、裴洛西致敬
8月跨性別歷史月 金山市長布里德升旗慶祝

8月跨性別歷史月 金山市長布里德升旗慶祝
鮑伯．李命案 法官：兇嫌將以謀殺罪受審

鮑伯．李命案 法官：兇嫌將以謀殺罪受審

熱門新聞

全美約有2027萬名百萬富翁，大多數人的財產並非繼承而來，其中有超過三分之二的百萬富翁是企業家。Getty Images

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

2023-07-31 10:45
夏天無論是吃的、喝的、穿的都可以在好市多的貨架上找到一些必買的商品。Getty Images

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

2023-07-27 10:25
若有行李束帶和吊牌，便可在機場行李轉盤上迅速辨識出自己的行李。（Photo by Dimitri Karastelev on Unsplash）

有助識別和保護行李 20元行李束帶、吊牌省煩惱

2023-07-28 10:08
小蘇打可說是居家清潔「聖品」，不但用途廣泛，且價格低廉、隨處可得。Getty Images

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

2023-07-24 10:22
新的低價、折扣店不斷出現，一元店的黃金時代正面臨巨大挑戰。Getty Images

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

2023-07-31 10:06
Image by PayPal.me/FelixMittermeier from Pixabay

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

2023-08-01 12:02

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成