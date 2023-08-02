研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究顯示，早點吃早餐與罹患糖尿病的風險降低59%有關。Getty Images

近日發表在「國際流行病學雜誌」的一項研究顯示，一天中最重要一餐的時間可能會對健康產生深遠的影響。該研究指出，早點吃早餐與罹患糖尿病 的風險降低59%有關。

健康生活網站EatingWell指出，這些發現可能會改變我們對日常生活如何影響健康的認識，促使我們不僅要重新思考該吃什麼，還要重新思考該什麼時候吃。

這些結論來自於西班牙健康研究機構ISGlobal、法國健康醫療研究組織INSERM針對103,312名成年參與者（其中79%為女性）的用餐頻率和時間與2型糖尿病發生的關聯所進行的研究。研究人員對參與者的飲食習慣進行廣泛的分析，結果發現，那些每天一大早就吃早餐的人罹患糖尿病的風險明顯降低了59%。

過程中，研究人員觀察到有963個新的2型糖尿病病例；而他們發現，與早上8點前吃早餐的人相比，經常在早上9點以後吃早餐的人罹患糖尿病的風險相對要高得多。上述發現對傳統的早餐習慣，以及提倡間歇性斷食等其他飲食趨勢提出了挑戰。

ISGlobal研究人員及該項研究主要作者克羅絲（Anna Palomar-Cros）說，從生物學角度來看，這是有道理的，因為不吃早餐會影響血糖 和血脂控制以及胰島素的水平。這與兩項後設分析（meta-analyses）得出「不吃早餐會增加罹患2型糖尿病風險」的結論一致。

研究人員也發現，晚上10點以後用晚餐同樣會增加罹患糖尿病的風險，而一天中少吃多餐則可降低罹患糖尿病的風險；此外，只有透過早吃早、晚餐來延長空腹時間才對健康有益。

克羅絲說，研究結果顯示，早上8點前吃第一餐，晚上7點前吃最後一餐，可能有助於降低2型糖尿病的發病機率。