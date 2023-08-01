想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

綠花椰菜（Broccoli）不僅纖維含量高，還能讓我們遠離癌症。Photo by Andrei on Unsplash

想在飲食中增加更多的高纖食物，腸胃學家兼食譜 作者布爾西威茲（Will Bulsiewicz）建議，最好的方法就是開始在膳食中加入更多水果和蔬菜 。

布爾西威茲日前在Instagram上發布影片，標題是「愛護你的腸道，就從擁抱蔬菜開始」，介紹他所推薦纖維含量最高的蔬菜，建議想改善腸道健康者，可將這些蔬菜加入日常飲食中。

以下就是這位腸胃學家最喜歡在超市購買的3種蔬菜：

1. 綠花椰菜（西蘭花）

或許很多人的冰箱裡已經有了很容易買到的綠花椰菜（Broccoli），它不僅纖維含量高，還有一些你可能不知道的好處。

布爾西威茲說，每杯綠花椰菜含有5克纖維，已經很神奇了，但它還含有蘿蔔硫素（sulforaphane），這是一種植化素（phytochemical），研究認為能保護我們遠離癌症 。

寬葉羽衣甘藍既經濟實惠又能提供人體所需營養。Photo by Heather Barnes on Unsplash

2. 寬葉羽衣甘藍

該改變對寬葉羽衣甘藍（Collard Greens）的看法了，它們既是一種綠葉蔬菜、可在慢火烹飪後享用，新鮮的寬葉羽衣甘藍也十分美味；如果想尋找一種既經濟實惠又能提供人體所需營養的蔬菜，那麼它正是不二之選。

布爾西威茲指出，每杯寬葉羽衣甘藍含有7克纖維，和綠花椰菜同樣驚人，因為它們並不昂貴，營養又豐富，吃法和羽衣甘藍（kale）一樣，可蒸、炒、或放入沙拉生食；絕對是飲食中不可或缺的一部分。

朝鮮薊在歐洲有「蔬菜中的貴族」、「蔬菜之皇」的美譽。Photo by Jonas Ducker on Unsplash

3. 朝鮮薊

外型不像蔬菜的朝鮮薊（Artichokes），在歐洲有「蔬菜中的貴族」、「蔬菜之皇」的美譽，常被拿來做開胃菜，它們不但健康、美味，還富含纖維。

布爾西威茲說，朝鮮薊不但每杯含有近10克纖維，也十分美味，他個人喜歡烤朝鮮薊。他說，它們富含一種叫做菊糖（inulin）的水溶性纖維，對腸道健康十分有益。