奶油會變壞嗎？注意這個日期

奶油。Image by Aline Ponce from Pixabay

奶油常被認為和糖、鹽、醋等調味品一樣容易保存，不易變質，連聯邦農業部 都說，奶油可放在室溫兩天沒問題，和其他的奶製品不同。然而Simply Recipes網站作家莉娜·亞伯拉罕(Lena Abraham)詢問奶油製造商Kate's Butter公司的代表，該代表說明，奶油過了賞味期限(best-by date)後品質就會開始下降，「這通常表示脂肪開始變得不新鮮」。

變質的奶油會出現明顯的異味，這一味道在放很久的油、堅果或種子類等富含脂肪的食品中很常見。

Kate's Butter公司代表解釋，最好依照標示的賞味期限使用奶油，因為難以保證奶油是否為最近製造，大型的製造商通常在春季供應量充足時購買大量奶油，冷藏很長一段時間，並且在假期等奶油需求較高的時期軟化後重新包裝出售。

如何辨別奶油是否變質？

透過感官即可辨認奶油是否變質，壞掉的奶油有又酸又苦的怪味，顏色可能改變，並且散發難聞的氣味。

此外，奶油容易吸附周遭氣味強烈食材的味道，嘗起來可能就像冰箱裡其他食物，例如放在洋蔥附近，可能就會嘗到洋蔥味。

兩個保存奶油的秘訣

１.放置冷藏

維持奶油新鮮度並延長其品質的最佳方法就是放進冰箱冷藏，需要用到時再放在室溫下軟化即可。

2.購買用鋁箔紙包裝的奶油

公司代表建議不要購買用羊皮紙包裝的奶油，應該尋找用鋁箔紙包裝販售的奶油。

羊皮紙包裝容易讓奶油吸附其他味道，沒什麼保護作用，而無論是在雜貨店還是自家冰箱，鋁箔包裝都能好好地隔絕奶油與外界的環境。

但由於鋁箔包裝比羊皮紙貴，大部分品牌傾向較便宜的包裝材料，不過包裝實際上對於奶油的風味有很大的影響。