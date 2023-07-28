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買回家的雞蛋殼出現裂縫 吃了安全嗎？

編譯周靜芝 / 綜合報導
雞蛋買回家，若發現有些蛋殼上有裂紋，難免讓人心生疑慮。Getty Images
雞蛋買回家，若發現有些蛋殼上有裂紋，難免讓人心生疑慮。Getty Images

一盒雞蛋買回家，有時會發現某些蛋殼上出現裂紋，這些幾乎沒有破損的雞蛋，還可以放心食用嗎？蛋殼在何時破裂有差別嗎？食譜網站作者李娜·亞伯拉罕（Lena Abraham）說，身為一個愛吃雞蛋的人，為了不浪費錢，她必須弄清楚這個問題。

扔掉還是吃掉？發現雞蛋上有裂紋該怎麼辦？

李娜表示，在決定是否使用有裂紋的雞蛋時，首先要考慮它是什麼時候破的。她說，如果不小心在超市買到一兩個有裂紋的雞蛋，那就扔掉或當堆肥。美國農業部（USDA）指出，若時間一久，細菌會透過蛋殼上的裂縫進入雞蛋。

如果不清楚蛋殼破裂的時間，就無法知道細菌有多長時間滋長並可能污染雞蛋。李娜指出，雖然任何有裂紋的雞蛋都該注意，但裂紋越大風險越大。根據塔夫茨大學（Tufts University）的一項研究顯示，裂縫較大的雞蛋比僅有細紋的更有可能含有沙門氏菌。

此外，如果雞蛋在手中時已經裂開，仍然可以保存。USDA建議將剛裂開的雞蛋敲開，放入有密封蓋的乾淨容器中，最多可在冰箱中保存兩天。

如果打破的雞蛋多到幾天內都吃不完？李娜說，那就參考一些食譜，例如早餐捲餅和雞蛋小點心，它們可以放在冰箱裡，沒空做早餐時取出加熱即可。

煮熟的雞蛋能殺死其中的細菌嗎？

如果仍對破裂的雞蛋有疑慮，那麼疾病管制與預防中心（CDC）的報告或許可以讓人放心一些。CDC指出，在食用前將雞蛋煮至內部溫度達到160華氏度，可以殺死沙門氏菌等細菌。

這代表在製作班尼迪克蛋和凱撒沙拉醬時都不適合使用有裂紋的雞蛋，但烘焙食品和其他需要將蛋白和蛋黃全部煮熟的食譜都可放心使用這些「不完美」的雞蛋。

雞蛋 食譜 CDC 農業部

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