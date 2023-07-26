沖繩人瑞飲食 有個常被忽略卻營養豐富的根莖食物

沖繩人長壽的原因很多，有個關鍵因素是他們獨特的飲食習慣，其中包括一種常被忽略的食物：紫薯。Gertty Images

沖繩是日本 最西南端的島嶼，當地人以長壽著稱。沖繩人長壽的原因很多，包括他們緊密的社會關係和生活目標。然而，有個特別的關鍵因素是他們獨特的飲食習慣，其中包括一種常被忽略的食物：紫薯（purple sweet potato）。

沖繩人飲食的優點

營養豐富：包括紫薯在內的沖繩飲食提供了多種必要的營養素，包括維生素、礦物質和抗氧化劑，有助於整體健康和幸福。

調節血糖 ：與馬鈴薯相比，紫薯的升糖指數（glycemic index）較低，代表它們對血糖水平的影響較小，有利於保持血糖穩定，降低罹患糖尿病 的風險。

富含抗氧化劑：紫薯富含抗氧化劑，尤其是花青素；這與改善心臟健康、降低慢性疾病風險和增強視力有關。

控制血壓 ：紫薯中的鉀含量及其酚類化合物有助於調節血壓、改善心血管健康。

預防癌症 ：雖然還需要更多的研究，但紫薯中的一些化合物，如花青素和其他抗氧化劑，可望預防和對抗某些類型癌症。

增加纖維：紫薯和其他品種的甘薯一樣，是膳食纖維的良好來源，膳食纖維有助消化、維持健康的膽固醇水平，並能增加飽足感。

抗性澱粉：紫薯含有抗性澱粉（resistant starch），這是種可作為益生菌的纖維，能維持腸道健康。