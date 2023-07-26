全球5個長壽「藍區」居民愛吃 這種食物延年益壽

豆類含大量蛋白質、豐富營養成分，對健康有益。(Getty Images)

百歲人瑞在全球五個「藍區」(blue zones)中並不罕見，儘管這些地區橫跨美、歐、亞洲，但居民都有類似的生活方式和飲食習慣。而豆類便是他們飲食中的奧秘，其大量蛋白質 、豐富營養成分都是延年益壽的秘訣。

有線電視新聞網(CNN)報導，五個藍區分別是加州 羅馬琳達市(Loma Linda)、希臘伊卡里亞島(Ikaria)、日本沖繩、哥斯大黎加的尼科亞市(Nicoya)、義大利 薩丁尼亞島(Sardinia)。

健康提倡機構藍區(Blue Zones)創辦人布特納(Dan Buettner)表示，鷹嘴豆和蠶豆是薩丁尼亞島居民每天都會吃的豆子。布特納指出，每種豆子富含的營養成分都不同，因此最好是多吃各種豆子。如紅豆含有較多纖維、蠶豆含葉黃素、黑色和深色腰豆富含鉀、鷹嘴豆含有大量鎂。

布特納表示，豆類還富含植物蛋白，比動物蛋白營養更豐富、熱量更少，且將豆類搭配全穀就能吃到構成完整蛋白質的所有氨基酸，近似於肉類氨基酸。他又說，只有5%到10%的美國人攝取足夠纖維，而纖維可以帶來健康的腸道微生物、強化免疫功能、減少發炎。2001年研究發現，每周吃四次豆類可使心臟病發機率減少22%。

哥斯大黎加的尼科亞市，人們常吃的豆泥飯(Gallo Pinto)則用黑豆或紅豆烹飪。布特納指出，這道菜除了豆子，使用隔夜飯也是健康的原因之一。「這很有趣，米飯隔夜後會產生抗性澱粉，身體吸收的速度比較慢，所以血糖不會快速飆高。」

除了健康，布特納指出豆類的另一益處是價格便宜。不過大家常對吃完豆類後脹氣放屁的情況敬而遠之，布特納建議由少到多，從一天數匙在兩周後逐漸增加到一天一杯，屆時腸道中的好菌及微生物已經養成，吃豆類就能完全不脹氣。